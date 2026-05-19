Rusia ataca el puerto ucraniano del Danubio mientras Ucrania lanza drones hacia Moscú

Un hombre inspecciona su casa golpeada por un ataque de drones rusos en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania

Un ​ataque aéreo ruso dañó las infraestructuras portuarias de la ciudad ucraniana de Izmail en la madrugada del martes, mientras las autoridades rusas afirmaban ‌haber derribado cuatro drones lanzados ‌por Ucrania que se dirigían hacia Moscú.

Izmail, situada en la región meridional de Odesa y sede del mayor puerto ucraniano del río Danubio, es un lugar estratégico que sufre ataques con frecuencia.

"Las instalaciones portuarias de la ciudad de Izmail han resultado dañadas", dijeron las autoridades locales en Telegram, añadiendo que casi todas las armas de ataque aéreo fueron destruidas. "Afortunadamente, no hubo víctimas ni daños importantes".

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La ​publicación de Telegram mostraba a ⁠los bomberos luchando contra un incendio en un edificio cuyas ventanas habían ‌quedado destrozadas.

En otras partes de Ucrania, dos personas fueron rescatadas ⁠y una podría seguir atrapada bajo los escombros ⁠tras un ataque con drones rusos contra la ciudad nororiental de Járkov, según informó el alcalde Ihor Terejov en Telegram.

También ocurrieron ataques con drones en las ⁠regiones de Dnipropetrovsk, Mikoláiv y Zaporiyia, según informaron las autoridades locales en ​Telegram.

Los esfuerzos de paz para poner fin a la ‌guerra que comenzó con la invasión rusa ‌de Ucrania en 2022 se han estancado. Cada parte ha acusado ⁠a la otra de realizar ataques regulares contra objetivos militares, civiles y energéticos. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

ATAQUES CON DRONES EN RUSIA

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, dijo en Telegram que se habían derribado cuatro drones ​que se dirigían ‌a la capital y que se habían desplegado los servicios de emergencia, pero no proporcionó más detalles.

El ataque ocurre tras un intenso ataque con drones ucranianos contra Moscú el fin de semana, tras el cual Rusia lanzó ataques con misiles y drones contra las ciudades ucranianas ⁠de Odesa y Dnipró, que causaron daños en edificios residenciales y dejaron decenas de heridos.

En la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, una mujer ha fallecido y dos personas han resultado heridas como consecuencia de un ataque ucraniano el lunes por la noche, según informó el cuartel general operativo de Kursk a través de Telegram.

La región de Rostov, en el sur de Rusia, y Yaroslavl, al noreste de Moscú, ‌también han sido objeto de ataques con drones, junto con otras zonas del centro de Rusia, según informaron las autoridades regionales en Telegram.

En Yaroslavl, donde Rusia cuenta con infraestructura de refinería de petróleo, "una instalación industrial" resultó dañada tras el ataque con drones y los servicios de emergencia trabajaban para extinguir el incendio, según informó ‌el gobernador Mijaíl Yevrayev. No especificó de qué instalación se trataba.

Ucrania ha tratado de privar a Rusia de los ingresos energéticos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, escribió en la ‌red social X ⁠por la noche que, en los últimos meses, la capacidad de refinería rusa ha caído un 10% y se han cerrado ​pozos de petróleo.

"(El presidente ruso Vladimir) Putin ha acumulado, por supuesto, un fondo de guerra, pero sin duda no es suficiente para luchar indefinidamente", dijo Zelenski.

(Reportaje de Jekaterīna Golubkova en Tokio; edición de Edwina Gibbs; edición en español de Paula Villalba)