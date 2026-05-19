Rolando Graña destrozó a Javier Milei tras ganar el Martín Fierro: "Según el presidente somos..."

Rolando Graña destrozó a Milei en la entrega de los Martín Fierro.

Rolando Graña se quedó con el premio a mejor labor periodística masculina en los Martín Fierro que se entregaron esta noche, por su gran desempeño conduciendo América Noticias y GPS. Al momento de recibir la estatuilla, no solo envió saludos a sus afectos, sino que también dejó un mensaje contundente contra Javier Milei.

¿Qué dijo Rolando Graña sobre Milei en los Martín Fierro?

El reconocido trabajador de prensa expuso que el galardón recibido "llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina". "Yo creo que no debe haber país en el mundo donde un presidente se jacta del odio a los periodistas", señaló, advirtiendo que el público estaba mirando a "uno de esos representantes del 95% de los periodistas que, según el presidente, somos basuras humanas; ensobrados; mierdas y todas esas cosas que nos dedican todos los días".

Mientras el hombre comenzó a recibir cada vez más aplausos por su mensaje, prosiguió: "Según un relevamiento de FOPEA, el presidente ha dedicado más de 60 tuits a insultar a los periodistas. A esos insultos, nosotros le respondemos con trabajo". Una vez que culminó, la ovación fue total, con la cámara posándose sobre Nancy Pazos y Nelson Castro, quienes suscribían con gesto de aprobación a las palabras de su colega.