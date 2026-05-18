Sigue la guerra entre Elon Musk y Altman: "Solo quiere controlar"

La declaración llegó en medio del juicio impulsado por Musk contra OpenAI.

La pelea entre Sam Altman y Elon Musk sumó un nuevo capítulo judicial que podría marcar el futuro de la inteligencia artificial. Durante una audiencia clave en California, el actual CEO de OpenAI apuntó directamente contra Musk y aseguró que el fundador de Tesla “solo quiere controlar las empresas”. La declaración llegó en medio del juicio impulsado por Musk contra OpenAI, donde acusa a la compañía de haber abandonado su misión original sin fines de lucro.

El caso gira alrededor de la transformación de OpenAI desde su creación en 2015 hasta convertirse en una de las compañías más valiosas del sector tecnológico gracias al éxito de ChatGPT. Musk sostiene que aportó millones de dólares bajo la promesa de desarrollar inteligencia artificial para beneficio de la humanidad y no con fines comerciales. Sin embargo, Altman respondió que el empresario intentó quedarse con el control total de la organización y hasta habría buscado integrarla dentro de Tesla.

Qué dijo Sam Altman sobre Elon Musk

Según trascendió durante el juicio, Altman declaró que Musk solamente participa en compañías donde puede ejercer un dominio absoluto. El CEO de OpenAI también afirmó sentirse decepcionado porque, según su versión, el magnate no cumplió con varios compromisos financieros asumidos durante los primeros años del proyecto.

Además, el ejecutivo aseguró que Musk generó tensiones internas dentro de la empresa y que sus exigencias ponían en riesgo la estabilidad de OpenAI. Entre los puntos más llamativos del proceso judicial, se conoció que Musk habría pedido condiciones especiales de control sobre la compañía, algo que finalmente fue rechazado.

En las últimas horas la justicia falló a favor de OpenAI.

Un juicio clave para el futuro de OpenAI

El conflicto judicial no solo enfrenta a dos de las figuras más influyentes del mundo tecnológico, sino que también podría impactar de lleno en el negocio de la inteligencia artificial. Musk reclamaba indemnizaciones multimillonarias y acusaba a OpenAI de incumplir los principios fundacionales del proyecto.

Sin embargo, en las últimas horas la justicia falló a favor de OpenAI y desestimó buena parte de las acusaciones presentadas por Musk. El tribunal consideró que varias de las demandas habían sido presentadas fuera de plazo, lo que representa una victoria importante para Altman y sus socios.

Con este resultado, OpenAI queda mejor posicionada para avanzar con sus planes de expansión y consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la carrera global por la inteligencia artificial. Mientras tanto, la rivalidad entre Altman y Musk parece lejos de terminar.