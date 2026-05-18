Alerta mundial: los motivos de la OMS para declarar la emergencia internacional por un brote de Ébola

Se declaró un alerta sanitaria por un brote de Ébola en República del Congo y en Uganda. La Organización Mundial de Salud (OMS) indicó que se trata de una emergencia de salud internacional debido a que se registraron más de 300 casos sospechosos y 88 muertes a causa de la enfermedad cuya variante es conocida como "Bundibugyo".

El director general del organismo global, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó aislar de inmediato a los casos confirmados y monitorear los contactos vinculados ya que existe un "alto riesgo de contagio". Si bien aconsejaron no cerrar las fronteras sí pidieron reforzar la vigilancia epidemiológica.

Las recomendaciones de la OMS ante la declaración de alerta sanitaria por el brote de Ébola en África constan de:

Profundizar los métodos de detección de la enfermedad.

Incrementar equipos médicos.

Difundir información sobre prevención y cuidados.

Coordinación entre países para pausar la transmisión.

Activación de diversos recursos extraordinarios.

¿Por qué la OMS lanzó la declaración de alerta sanitaria por ébola?

La última vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó un alerta sanitaria fue durante la pandemia de COVID-19 y, en concreto sobre el ébola, la emergencia se difundió en el 2014. Como en aquellos casos, el organismo observó un fuerte aumento de casos a través de las fronteras y en grandes ciudades. También se dio por la poca implementación de tratamientos específicos contra la enfermedad.

Qué es el ébola y cuáles son sus principales síntomas

El ébola es una enfermedad infecciosa grave potencialmente mortal con una tasa de letalidad de entre el 50% y 60%, según la OMS. En el caso de la cepa Bundibugyo, la preocupación es mayor porque no hay vacunas ni terapias aprobadas. Esta afección provoca fiebre hemorrágica y sus síntomas más frecuentes son:

Dolor muscular y cabeza

Diarrea

Fiebre alta

Fatiga y debilidad extrema

Erupciones cutáneas

Hemorragias internas y externas

En general, la enfermedad se transmite por contacto directo entre personas infectadas a través de fluidos corporales como sudor, orina, sangre, semen, vómitos y heces. Sin embargo, la infección también se puede dar al entrar en contacto con objetos contaminados. En tanto, no hay información acerca de si el ébola puede transmitirse también por agua, alimentos o aire.

En diálogo con el Science Media Center, la infectóloga Anne Cori, ratificó la transmisión del ébola por contacto directo y por fluidos corporales: "Esto incluye sangre, vómito, heces, saliva, sudor, orina y semen, así como el contacto con objetos contaminados como ropa o sábanas". El período de incubación del ébola puede ir desde 2 a 21 días hasta que aparezcan los primeros síntomas.