En TN humillaron en vivo al diputado que se compró un Tesla.

Manuel Quintar, diputado jujeño que asumió su cargo en 2023 y pertenece al bloque de La Libertad Avanza, causó revuelo esta última semana al presentarse en el Congreso a bordo de un Tesla Cybertruck, vehículo que está valuado en una cifra cercana a los 100.000 dólares.

Desde luego, esa imagen no cayó para nada bien en la sociedad, sobre todo en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país y que impacta de lleno en el bolsillo de los argentinos. Es por ello que desde diferentes medios se comunicaron con el legislador, incluyendo el programa que Franco Mercuriali conduce en TN. Allí, el periodista cuestionó su decisión y hasta desbarató sus argumentos en vivo y en directo.

Manuel Quintar llegó al Congreso en un Tesla Cybertruck.

Franco Mercuriali destrozó a Manuel Quintar en vivo

"La provincia de Jujuy tiene un nivel de pobreza extremo y vos venís y decís 'nosotros queremos dar una batalla cultural', entonces vos mirás y decís 'son raros'. Quieren dar la batalla mostrando un Cybertruck", le recriminó Mercuriali a Quintar, mediante una videollamada que estaba saliendo en vivo.

"Justamente eso es lo raro de este país, es raro que un tipo que trabaja hace 21 años no se pueda comprar una camioneta, ahora no es raro que un sindicalista ande en Lamborghini, en Ferrari...", se quiso defender el diputado, hasta que fue interrumpido por el presentador: "No, eso es raro. No digas que no es raro Manuel, es raro. Nosotros siempre lo denunciamos. No vengan ahora a llevarse esa batalla, porque no es nuevo. No te tomo que me digas que no es raro, si que es raro".

"Ustedes lo tienen naturalizado. Vengo trabajando en el sector privado y no me parece normal que un tipo, un gobernante de Jujuy o de cualquier provincia, ande en helicópteros con plata del estado", sostuvo Quintar, quien además añadió: "Estuve en una conferencia hoy a la mañana y me decía la gente 'a mí me daba vergüenza comprar esta marca y la verdad que con esto nos animamos, gracias por mostrar estas cosas'. Eso es parte de la batalla cultural".

Sin dar crédito a lo que escuchó, Mercuriali lo fulminó: "¿Hay gente que te dice gracias por mostrar la plata? Estaría bueno que muestres qué ideas tenes, cuáles son tus proyectos de ley, qué vas a mejorar de Jujuy. Si tenés plata o no, no le importa al ciudadano. Bien por vos, pero no le cambiás la vida a nadie si vos tenés plata".