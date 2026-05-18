Los trabajadores sanitarios tratan de contener el brote de ébola que se propaga en Congo

Hospital General de Referencia de Bunia, provincia de Ituri

El personal médico se apresuraba a acudir al frente de un nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, cuya detección tardía y rápida propagación han alarmado ‌a los expertos en salud.

La Organización Mundial de ‌la Salud declaró el domingo el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al alto riesgo de que la enfermedad se propagara más allá de las fronteras de la RDC, tras confirmarse dos casos en Kampala, la capital de la vecina Uganda.

Se sospecha que el brote ha causado la muerte de unas 80 personas en las últimas semanas, con ocho casos confirmados mediante pruebas de laboratorio y 246 casos sospechosos notificados en la provincia de Ituri, al este de la RDC.

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Se confirmó otro caso en Goma, la capital de la vecina provincia de ​Kivu del Norte, según los ⁠rebeldes del M23 que controlan la ciudad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ‌EEUU también anunciaron el domingo que estaban apoyando a sus socios en la evacuación de un ⁠pequeño número de estadounidenses en la zona.

Una delegación encabezada por el ⁠ministro de Sanidad de la RDC, Samuel Roger Kamba, llegó el domingo a Bunia, capital de Ituri, con tiendas de campaña para instalar centros de tratamiento que den apoyo a los saturados hospitales locales.

"Esta no es una enfermedad mística", declaró ⁠a Reuters. "Den a conocer su caso para que puedan recibir atención y para que podamos evitar que ​la enfermedad se propague."

La representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia, ‌afirmó que la OMS había agotado sus existencias de ‌equipos de protección en la capital, Kinsasa, y que ahora estaba preparando un avión de carga para traer ⁠suministros adicionales desde un depósito en Kenia.

Las organizaciones humanitarias Comité Internacional de Rescate y Médicos Sin Fronteras anunciaron el lunes que tenían equipos trabajando para hacer frente al brote.

LA RESPUESTA A BROTES ANTERIORES SE VIO COMPLICADA POR LA FALTA DE SEGURIDAD

El brote actual está causado por el virus Bundibugyo, que, a diferencia de la cepa más común de ​ébola, la de ‌Zaire, no cuenta con tratamientos específicos aprobados ni con una vacuna.

El brote de 2018-2020 en las provincias de Kivu del Norte e Ituri fue el segundo más mortífero de la historia, con casi 2.300 víctimas mortales.

La respuesta a ese brote se vio complicada por la violencia armada generalizada en el este del Congo y la desconfianza de la población local hacia los equipos de emergencias sanitarias. En ⁠las últimas semanas, los enfrentamientos entre grupos armados rivales en Ituri han causado la muerte de decenas de civiles, lo que ha agravado una situación humanitaria ya de por sí grave.

Jean Pierre Badombo, exalcalde de Mongbwalu, una localidad minera de Ituri situada en el epicentro del brote, afirmó que la gente comenzó a enfermar a mediados de abril, tras la llegada de un gran cortejo fúnebre con ataúd abierto procedente de Bunia.

"Desde entonces, vivimos una cascada de muertes", afirmó.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el viernes que la OMS tuvo conocimiento de los primeros casos sospechosos el 5 de mayo y ‌envió un equipo a Ituri, pero las muestras recogidas sobre el terreno dieron inicialmente negativo. Las pruebas posteriores realizadas en Kinsasa confirmaron los casos positivos el 14 de mayo, y la OMS declaró el brote al día siguiente.

Lievin Bangali, coordinador sanitario sénior del IRC en la RDC, señaló que la disminución de la financiación de los donantes internacionales había debilitado la detección de la enfermedad.

"Cuando las redes de vigilancia fallan, enfermedades peligrosas como el ébola pueden propagarse más y más rápido ‌antes de que las comunidades y los trabajadores sanitarios puedan responder", dijo.

UGANDA APLAZA LA FIESTA DEL DÍA DE LOS MÁRTIRES

El Congo ha sufrido 17 brotes de ébola desde que el virus se identificó por primera vez en 1976 a orillas del río Ébola, en ‌el noroeste del país. La ⁠enfermedad se propaga a través del contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas o con materiales contaminados.

Según la OMS, la tasa media de mortalidad por ébola ronda el 50%, ​oscilando entre el 25% y el 90% en brotes anteriores.

Uganda pospuso el domingo las celebraciones del Día de los Mártires del próximo mes, una fiesta nacional que suele atraer a miles de peregrinos del este de la República Democrática del Congo, debido al brote.

(Información adicional y redacción de Aaron Ross; edición de Sharon Singleton; editado en español por Tomás Cobos)