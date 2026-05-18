No es 2%: el verdadero aumento de colectivos que el Gobierno quiso ocultar

Este lunes se efectivizó un nuevo aumento en los colectivos del AMBA dependientes del Gobierno Nacional. Pero, aunque la Secretaría de Transporte difundió subas de solo el 2%, en verdad los incrementos son mayores en las distancias que superan al boleto mínimo, y llegan hasta el 13%.

En el caso de los colectivos nacionales (que cruzan la General Paz o el Riachuelo), el esquema prevé tres etapas mensuales consecutivas, con incrementos de un mínimo del 2% en mayo, junio y julio.

De este modo, a partir de este lunes 18 de mayo, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes acceden a la Tarifa Social abonarán $321,30. Para los pasajeros con SUBE sin registrar, el valor ascenderá a $1.428.

De cuánto es el aumento real de los colectivos nacionales del AMBA este lunes 18 de mayo

Sin embargo, el Gobierno evitó decir explícitamente que los boletos de los tramos superiores al mínimo tuvieron este lunes una suba muy superior, que llegan hasta el 13,11% en el caso del boleto máximo (para tramos mayores a 27 km). Así, en promedio la suba no es de un 2% sino de un 6,9%.

De hecho, las subas son todavía mucho mayores si se usa la tarjeta SUBE sin registrar. En ese caso, los aumentos recién arrancan en 28%, y llegan hasta un máximo del 42%, mientras que el promedio es del 34%.

Aumentos con la SUBE registrada

0-3 km: de $700 a $714 → aumento de 2%

de $700 a $714 → aumento de 3-6 km: de $779,78 a $807,07 → aumento de 3,5%

de $779,78 a $807,07 → aumento de 6-12 km: de $839,86 a $894,17→ aumento de 6,47%

de $839,86 a $894,17→ aumento de 12-27 km: de $899,99 a $983,78 → aumento de 9,31%

de $899,99 a $983,78 → aumento de Más de 27 km: de $959,71 a $1.085,49 → aumento de 13,11%

Aumentos con la SUBE sin registrar

0-3 km: de $1.113 a $1.428 → aumento de 28,30%

de $1.113 a $1.428 → aumento de 3-6 km: de $1.239,85 a $1.614,14 → aumento de 30,19%

de $1.239,85 a $1.614,14 → aumento de 6-12 km: de $1.335,38 a $1.788,34 → aumento de 33,92%

de $1.335,38 a $1.788,34 → aumento de 12-27 km: de $1.430,98 a $1.967,56 → aumento de 37,50%

de $1.430,98 a $1.967,56 → aumento de Más de 27 km: de $1.525,94 a $2.170,98 → aumento de 42,27%

Aumentan los trenes un 18% este lunes

En paralelo, este lunes también aumenta el boleto de los trenes, aunque en este caso las subas se dan bajo un esquema más amplio de cinco etapas consecutivas. Así, se prevé un incremento inicial del 18% este lunes 18 de mayo, seguido por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Con esta primera suba, el boleto mínimo de tren para los servicios metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza— pasará de $280 a $330 para la primera sección con SUBE registrada.

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el valor será de $148,50. En tanto, quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente a cada sección, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor significativamente mayor, fijado en $1.100, como parte de la política oficial para incentivar la registración del sistema.