Julieta Venegas lanzo un nuevo álbum lleno de folklore.

Julieta Venegas sorprendió al público con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Norteña, una obra con la que decide volcarse de lleno a sus raíces folklóricas. Lejos de los sonidos pop que convirtieron en hit varias de sus canciones en los 2000, la artista nacida en Tijuana propone un viaje acústico centrado en el folklore mexicano, rescatando la instrumentación y la narrativa tradicional que marcaron su infancia.

Este profundo lazo con la música de raíz y los grandes íconos populares no es una novedad en su carrera reciente; cabe recordar que Venegas viene de involucrarse de manera directa con la historia musical argentina al desempeñarse como la conductora del documental sobre la vida de Charly García, en el ciclo Bios de National Geographic.

Lanzado oficialmente a través de Altafonte, Norteña se presenta como la vibrante banda sonora de su vida, entrelazando melodías animadas con recuerdos de Baja California. La artista confesó haberse inspirado en figuras legendarias como Los Tigres del Norte, Juan Gabriel, las bandas tradicionales, los mariachis y las rancheras clásicas de José Alfredo Jiménez.

La gestación del proyecto floreció en un momento de transición geográfica y emocional para la cantante: tras pasar varios años residiendo en Buenos Aires, Venegas sintió un impulso irresistible por regresar a la Ciudad de México, y la creación de este disco se convirtió en su manera de volver a casa en espíritu mucho antes de concretar el viaje físico.

Julieta Venegas.

Una de las joyas de este trabajo es la colaboración con la banda mexicana Bronco en la cumbia Volver a ti. Venegas reveló que siempre había imaginado la voz del vocalista José Guadalupe Esparza en esa pista, y al reconectar con el líder de la agrupación, su apoyo la inspiró a completar la canción.

Julieta Venegas, sobre la influencia de Charly García en su vida

"Me intimidaba mucho la idea de conocer a un artista que admiro desde hace tanto tiempo. ¿Qué le dices, ‘Hola, cómo estás’? Yo más que nada me quedo con la experiencia que viví. Ni siquiera me he animado a ver el documental completo porque vi un corto, fui a la presentación y me hizo reír bastante", soltó en diálogo con La Nación sobre su conducción del documental sobre Charly.

Al mismo tiempo, Julieta recordó que es pianista clásica y aseguró: "Toda la gente que yo admiraba en ese momento eran todos guitarristas. No tenía mucha referencia de pianistas, y cuando descubrí la música de Charly fue una epifanía".