El primer refuerzo de River en 2026: cuánto pagará por Mauro Arambarri

El volante uruguayo podría llegar por medio de un intercambio por Seba Boselli.

El mercado de pases se encuentra cerca de tener cierto protagonismo en el fútbol argentino y esto permite que se conozcan los primeros movimientos que los clubes llevarán a cabo. En el caso de River Plate, se desprende que Eduardo "Chacho" Coudet está interesado en quedarse con la ficha de Mauro Arambarri, que se desempeña como integrante del plantel de Getafe de España. Un refuerzo que demandará cierto dinero para contratarlo.

Una de las directivas que el entrenador le pasó a la dirigencia y también al nuevo director deportivo, Pablo Longoria, es que necesita sumar variantes en la mitad de la cancha, pero que las mismas cuenten con determinada experiencia. Esto es producto de que el plantel está mal armado, ya que hay varios juveniles con talento, pero que no están listos para asumir determinadas responsabilidades.

“Getafe tasó a Arambarri en 6 millones de euros por el 50% de la ficha. El club español ya estableció las negociaciones para negociar”, expresó el periodista Germán García Grova. Un número que hizo bastante ruido entre los hinchas, debido a que se trata de un volante de avanzada edad y que probablemente no cuente con una reventa que permita recuperar la inversión.

“El jugador tiene un acuerdo verbal con River por su contrato y su deseo es claro: quiere jugar en el Millonario”, agregó. El interés surge de Eduardo Coudet, que lo conoce, y bastante después de sus pasos como entrenador del Celta de Vigo y Alavés. Entiende que podría ser una gran pieza de recambio para darle una mano a Ánibal Moreno, como también a Fausto Vera, que se encuentra bastante cerca de cumplir objetivos que activarán su cláusula de compra.

Por otro lado, se desprende que el Getafe de España se encuentra interesado en quedarse con la ficha de un jugador de River. “Quieren quedarse con Sebastián Boselli. El uruguayo no cumplirá el objetivo pactado de jugar al menos 45 minutos en 15 partidos oficiales, pero lo quiere comprar igual”, sumó el periodista.

Lo particular es que River decidió que el defensor tenga un valor algo singular. Es que el 60% de su ficha está valorado en un millón de dólares. El total es poco más de 1.5 millones, que el Millonario podría llegar a descontar de la operación por Arambarri. Aunque es probable que primero se busque negociar una contratación a préstamo de acuerdo a la modalidad aplicada en el último mercado de pases. De esta forma, si el volante uruguayo no rinde, la pérdida solo sería en el concepto salarial.