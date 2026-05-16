Otro referente de River picanteó la previa contra Rosario Central y pidió "guardia alta"

En la previa ante Rosario Central por el Torneo Apertura, un referente de River Plate pidió “guardia alta” por el arbitraje cargó más tensión.

La tensión entre River Plate y Rosario Central sumó un nuevo capítulo antes de la semifinal del Torneo Apertura. Esta vez fue David Trezeguet quien encendió la previa con un mensaje contundente sobre el arbitraje y la necesidad de mantener “la guardia alta”. El exdelantero y actual embajador del club se alineó con la postura de la dirigencia millonaria, que en los últimos días elevó el tono de sus reclamos contra la AFA.

River Plate atraviesa horas de máxima tensión antes del duelo decisivo frente a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura. En ese contexto, Trezeguet apareció públicamente para respaldar el reclamo institucional del club y dejó una frase que rápidamente tomó fuerza entre los hinchas.

El campeón del mundo con Francia habló durante un homenaje realizado en el restaurante Glorias del estadio Monumental, donde participaron varias figuras históricas del club. Allí, el actual embajador riverplatense dejó en claro que el foco no solo estará puesto en el aspecto futbolístico, sino también en todo lo que rodee al encuentro.

“Un partido y un acontecimiento especial contra un rival difícil pero acá no hay una cuestión de rivales sino solo objetivos. Pasar mañana para jugar la próxima semana la final. Como dijo el presidente, con la guardia alta, es una realidad”, expresó Trezeguet.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas porque se suman a una serie de manifestaciones públicas realizadas en los últimos días por distintos referentes y dirigentes de River Plate.

El arbitraje, el eje de la polémica en River Plate

La preocupación en Núñez creció después del polémico partido entre Rosario Central y Racing, que terminó con victoria del Canalla por 2-1 y varias decisiones arbitrales cuestionadas. La expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez y otras jugadas discutidas generaron malestar tanto en Avellaneda como dentro del mundo River.

A raíz de esa situación, desde la dirigencia riverplatense comenzaron a multiplicarse los mensajes de advertencia. Uno de los primeros en expresarse fue el vicepresidente Stefano Di Carlo, quien pidió mantenerse atentos en la previa del choque decisivo.

“Hay que estar atentos. Esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos”, sostuvo el dirigente en diálogo con el programa “Y ya lo ve”. La frase “guardia alta” comenzó a instalarse como una especie de lema interno dentro del club.

Incluso Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River, utilizó el mismo concepto en sus redes sociales tras observar el encuentro entre Rosario Central y Racing. “Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!”, publicó el exmandatario millonario, lo que generó una ola de contestaciones desde el mundo "Canalla", incluidos jugadores del plantel rosarino.

El mensaje de Trezeguet para los hinchas de River

Más allá de la controversia arbitral, David Trezeguet también aprovechó la ocasión para destacar el rol fundamental que tendrá el público millonario en el Monumental. “A través del empuje nuestro desde la tribuna, que sea un gran partido y que se gane. Esto es lo más importante”, remarcó el ex delantero, recordando además su experiencia durante el histórico ascenso de River en 2012.

El francés nacionalizado argentino mantiene una fuerte conexión emocional con el club y actualmente trabaja como embajador internacional. Durante su discurso también habló sobre el crecimiento institucional que busca River Plate y comparó el proyecto con su experiencia en Juventus.

“River quiere seguir creciendo internacionalmente. Creo que hay un margen de mejoramiento importante tanto en lo nacional como en lo internacional”, señaló el exjugador de Juventus, Mónaco y Hércules, entre otros.

River endureció su postura frente a la AFA

El clima de tensión institucional no se limita solamente a las declaraciones públicas. River decidió romper relaciones con la AFA y abandonar el Comité Ejecutivo, una medida que expuso el profundo malestar existente en Núñez.

La dirigencia considera que hubo situaciones arbitrales reiteradas que perjudicaron al equipo durante el Torneo Apertura y que algunas decisiones recientes terminaron de desgastar el vínculo con la conducción del fútbol argentino.

Además, en River tampoco cayó bien la proclamación de Rosario Central como campeón anual de 2025, situación que incrementó aún más las diferencias entre ambas instituciones en la previa de esta semifinal.

Por eso, el partido aparece rodeado de un clima caliente desde mucho antes del pitazo inicial. En el club de Núñez sienten que deberán afrontar no solo un duelo deportivo de alto nivel, sino también un contexto cargado de polémica y presión externa.