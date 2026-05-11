River puede perder a 2 de sus figuras para el próximo partido del Torneo Apertura

River todavía se recupera del agónico pase a cuartos tras eliminar a San Lorenzo en una tanda de penales, pero no tendrá mucho tiempo para descansar. Este miércoles 13 de mayo a las 21:30, el equipo de Eduardo Coudet recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional.

El enfrentamiento promete ser duro, sobre todo porque el Lobo llega en alza tras eliminar a Vélez en su cancha. En medio de esta expectativa, River debe resolver algunas dudas importantes en su plantel, ya que dos de sus habituales titulares terminaron el último partido con molestias físicas: Marcos Acuña y Aníbal Moreno.

Marcos Acuña, lateral izquierdo y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, sufrió una sobrecarga en uno de sus gemelos durante el partido frente a San Lorenzo. A pesar de esto, todo indica que podrá estar desde el arranque contra Gimnasia, siempre y cuando no surjan imprevistos de último momento. Por su parte, la situación de Aníbal Moreno es más incierta. El volante central, surgido de las inferiores de Newell's Old Boys, sintió un fuerte calambre en la recta final del encuentro y será evaluado en las próximas horas. Aunque no se le realizarán estudios, su presencia en el partido del miércoles aún está en duda.

En caso de que Moreno no pueda jugar, River tendrá que modificar su mediocampo. Una opción sería que Fausto Vera tome la posición de volante central y que ingrese un mediocampista como Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Kendry Páez. Otra alternativa sería apostar por el juvenil Lucas Silva para cubrir ese puesto. Si Acuña y Moreno llegan en condiciones para ser titulares, la probable formación de River para recibir a Gimnasia sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Este duelo en el Monumental será clave para las aspiraciones de River en la Copa de la Liga Profesional y todo el mundo millonario espera que el plantel recupere su mejor versión, con los titulares en plenitud física, para enfrentar a un Gimnasia que llega con confianza tras su reciente victoria contra Vélez.