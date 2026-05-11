Es patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con un árbol en el centro: cómo es el icónico edificio de Virrey del Pino

Es patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con un árbol en el centro: un edificio para conocer

Uno de los edificios más icónicos de la ciudad de Buenos Aires se encuentra en Virrey del Pino y se destaca por tener un árbol en el centro. Se trata de Los Eucaliptus, la icónica infraestructura porteña fue hecha alrededor del árbol para evitar cortarlo.

En detalle, el edificio fue diseñado por los arquitectos argentinos Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy. Ambos estudiaron en París con Le Corbusier y, al regresar, en 1937 pusieron en marcha la construcción del edificio al fondo de un terreno que contaba con tres árboles eucaliptos.

Así dejaron un gran espacio verde en la entrada y decidieron dejar al eucalipto más grande en el centro del edificio. La planta rodea vigas y atraviesa losas, funcionando como una columna natural y vivo. Algo muy innovador para la época.

El eucaliptus más grande quedó en el centro del edificio

Los detalles sobre cómo es el icónico edificio de Virrey del Pino

El edificio tiene 10 pisos, con 29 unidades de departamentos. Fue pensado para viviendas multifamiliares. Dentro del edificio hay servicios comunes como un parque, un salón de juegos para chicos, un salón de lectura, restaurante y hasta lavadero, algo muy raro en la época de construcción. También cuenta con un departamento para la administración, todo eso en planta baja.

El restaurante, llamado "López", logró ser un punto de encuentro de históricas figuras porteñas como Jorge Luis Borges, María Kodama y Julio Cortázar, que solían frecuentarlo. Sin embargo, el local cerró durante la pandemia por coronavirus.

En concreto, la disposición es la siguiente:

Del 1º al 8º piso: 2 monoambientes, 1 departamento de living y dormitorio y 1 dúplex con doble altura en el living con 3 dormitorios.

El 9º piso: es un departamento amplio con living en doble altura, comedor, biblioteca, jardín de invierno; el dormitorio ocupa toda la planta, rodeado de terrazas jardín.

El edificio fue el primero, entre los porteños, en tener departamentos de 2.70 m de alto. Fue un pedido especial de los arquitectos para que tuviera una mayor cantidad de pisos dentro de la altura permitida para infraestructuras. Además, todo el mobiliario de los departamentos fue diseñado a medida, incluso los placares móviles con vidriera integrada. Además, la decoración y los artefactos de luz fueron creados por el diseñador austríaco Walter Loos, exiliado en Argentina.

¿Se puede visitar el edificio Los Eucaliptus?

El edificio Los Eucaliptus fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires en 2011 y hoy suele ser visitado por estudiantes universitarios y personas amantes del diseño urbano.