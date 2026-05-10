Rosario Central eliminó a Independiente y sigue en el Torneo Apertura: resumen y goles

Rosario Central dio un paso clave en el Torneo Apertura al superar 3-1 a Independiente en su cancha, asegurando así su lugar en los cuartos de final. El partido tuvo un desarrollo intenso y cambiante, con ambos equipos mostrando un juego ofensivo y generando chances claras.

El conjunto visitante se adelantó primero en el marcador gracias a un gol de Gabriel Ávalos a los 36 minutos del primer tiempo, tras una asistencia precisa de Maximiliano Gutiérrez. Sin embargo, cuando parecía que el 'Rojo' se iría al descanso con la ventaja, Ángel Di María sorprendió a todos con una jugada individual magistral y un remate certero para empatar justo antes del final de la primera mitad.

La segunda etapa fue pareja, con ambos equipos luchando por el control del balón y sin muchas oportunidades claras al principio. Pero a los 42 minutos, Giovanni Cantizano cambió la historia con un potente disparo tras una gran acción ofensiva de Enzo Copetti, que trabajó mucho para desgastar la defensa rival. Ya en tiempo adicional, a los 47 minutos, Elías Verón definió el partido con una contra letal que selló el 3-1 definitivo para Rosario Central, desatando la euforia en el estadio y asegurando la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Entre los momentos destacados, el arquero Jeremías Ledesma tuvo una gran actuación, tapándole un mano a mano clarísimo al extremo uruguayo a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que Rodrigo Rey también salvó varias veces a Independiente, que a pesar de sus intentos no pudo evitar la derrota. Este partido no estuvo exento de polémicas antes de comenzar, ya que el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, cuestionó el arbitraje, y Rosario Central decidió no acreditar a periodistas partidarios del 'Rojo', generando un clima tenso alrededor del encuentro.

Con este triunfo, Rosario Central se medirá en cuartos de final con el ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Racing, mientras los hinchas sueñan con que el equipo pueda conquistar un título dentro de la cancha tras las controversias del año pasado relacionadas con la definición del campeón. Los entrenadores Jorge Almirón en Central y Gustavo Quinteros en Independiente hicieron varios cambios durante el partido, buscando variantes para cambiar el ritmo y la dinámica, pero fue el local quien finalmente logró imponer su juego y avanzar en la competencia.