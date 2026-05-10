No son sastreros: el pantalón que se destaca en esta temporada de otoño-invierno 2026 (Créditos: Pinterest)

Un pantalón se impone como la gran tendencia de esta temporada otoño-invierno 2026: los pantalones balloon. Se trata de una prenda que llega para reemplazar el lugar que ocupaban los pantalones sastreros, los wide leg y otros clásicos atemporales.

Pantalones balloon: la gran tendencia de esta temporada otoño-invierno

Los pantalones balloon (también denominados globos) se imponen como la gran estrella de la temporada porque logran aportar una imagen fluida, creativa, natural y relajada. En concreto, pueden ser parte de looks originales al aportar una silueta fuera de lo común y lo mejor es que, con la combinación adecuada, además de casual, se puede ver elegante, minimalista y hasta sexy.

Así son los pantalones balloon, que marca tendencia en esta temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Pinterest)

Se trata de una tendencia que llega como reinterpretación de los "bombachos" de los años 80. Sin embargo, en la temporada otoño-invierno 2026 tiene una versión más moderna, refinada y actualizada.

"Esta nueva silueta de este pantalón viene a marcar tendencia", afirmó la asesora de imagen y creadora de contenido Micaela Barbero, quien remarcó: "Si lo sabes usar, queda muy cool y muy refinado".

En caso de buscar adquirir uno, recomendó que sea en colores neutros para que "dure años en el placard y lo puedas combinar de mil maneras". Si en lugar de los lisos, preferís los estampados, Barbero aconsejó que sean de una estampa clásica y más atemporal.

Si bien acompaña las diferentes formas de cuerpo, ya que genera más curvas en siluetas más cuadradas y logra disimular, por ejemplo, las caderas anchas; la especialista remarcó que "es ideal" para las personas con figuras rectangulares porque logra "darle curva al cuerpo".

Cómo combinar los balloon en diferentes looks

Barbero explicó que, para combinar los balloon, la clave está en usar una prenda ajustada en la parte superior para equilibrar el volumen de los pantalones y estilizar la silueta. "Vas a lograr marcar la cintura y resulta favorecedor porque das el efecto de curvado", explicó.

Para quienes quieren combinarlo con prendas oversized en la parte superior, la especialista recomendó que las prendas lleguen hasta la cintura del pantalón para evitar el volumen excesivo y se marque correctamente la silueta.

La gran clave está en usar los pantalones balloon con prendas ajustadas en la parte superior y botas con punta (Créditos: Pinterest)

Además, señaló que los balloon quedan bien con todo tipo de zapatos, excepto con las zapatillas. "Siento que hace que el look se vea muy casual o 'pancho'", apuntó. En ese sentido, recomendó utilizarlo con botas o zapatos de taco estileto y punta triangular o con chatitas.