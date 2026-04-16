No son sastreros: el pantalón que se impone como tendencia esta temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Pinterest)

Los wide legs y los sastreros fueron furor durante los últimos años, pero en esta temporada otoño-invierno 2026 llegan otros pantalones a reemplazarlos: los bootcut. Se trata de una prenda que logra ofrecer un equilibrio perfecto entre la comodidad y la elegancia, volviéndose un comodín para diferentes ocasiones.

Por qué bootcut es tendencia en esta temporada otoño-invierno 2026

El jean bootcut se impone como uno de los más elegidos en esta temporada por su efecto estilizador. Se trata de una prenda que comienza con un corte ajustado en la cadera y muslos, acentuando la figura, y continúa con una pequeña amplitud desde la rodilla hacia abajo, lo que genera el efecto de alargar las piernas.



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Su corte equilibrado y que su material de jean hacen que puedan combinarse con diferentes prendas y ser parte de un look formal, de noche y hasta casual para el día. Además, es una prenda que funciona muy bien con distintos tipos de calzado: desde botas hasta zapatillas, lo que la convierte en un comodín del guardarropa. La clave está en jugar con proporciones y elegir bien qué va arriba para acompañar su leve apertura.

Cuáles son los mejores looks para combinar un pantalón bootcut:

1. Elegante urbano

Ideal para un look de oficina o salida más formal:

Pantalón bootcut.

Top liso ajustado.

Blazer estructurado.

Botas de punta.

2. Relajado de invierno

Perfecto para el día a día con comodidad y estilo:

Pantalón bootcut.

Sweater oversized.

Borcegos o botas chunky.

Cinturón (opcional, para marcar la cintura).

3. Clásico renovado

Un outfit simple pero prolijo y canchero:

Pantalón bootcut.

Camisa blanca (apenas metida adelante).

Zapatos o botas.

4. Estilo rocker

Ideal para un look más nocturno o con actitud:

Pantalón bootcut.

Remera básica.

Campera de cuero.

Botas.



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5. Sofisticado de invierno

Para un look elegante y estilizado:.

Pantalón bootcut.

Polera.

Tapado largo.

Botas de taco.

6. Casual moderno

Cómodo y con onda para todos los días: