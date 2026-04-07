Normcore 2.0: el estilo “simple” que domina el street style en 2026.

En un escenario donde la moda cambia constantemente, una tendencia vuelve a imponerse desde el lado opuesto: el bajo perfil. El normcore 2.0 se instala como uno de los estilos más fuertes del momento, con una propuesta clara: vestirse sin llamar la atención pero con intención. Lejos de ser aburrido, este enfoque redefine lo básico y lo convierte en una declaración estética.

Qué es el normcore (y por qué vuelve renovado)

El normcore nació como una especie de “anti-moda”: una forma de vestirse sin seguir tendencias, apostando por lo común y lo funcional. Sin embargo, en su versión 2.0 evoluciona. Ya no se trata solo de pasar desapercibido, sino de hacerlo con estilo. Prendas simples, sí, pero bien elegidas, combinadas y con una estética cuidada. Hoy, este enfoque se acerca a lo que muchos llaman “lujo silencioso”: piezas neutras, de calidad y sin logos visibles.

El regreso del normcore no es casual. En un contexto saturado de estímulos, muchas personas buscan simplificar también su forma de vestir. Este estilo responde a esa necesidad: menos decisiones, menos exceso y más funcionalidad. Además, encaja con una lógica más sostenible, basada en prendas atemporales que se pueden usar durante años. También hay un cambio cultural: hoy, destacar no siempre implica llamar la atención, sino construir una identidad más sutil.

Las claves del normcore 2.0

El secreto está en la selección de prendas. Algunas claves para lograr este estilo:

Básicos bien elegidos: jeans rectos, remeras lisas, sweaters neutros

jeans rectos, remeras lisas, sweaters neutros Colores apagados: blanco, negro, gris, beige o azul

blanco, negro, gris, beige o azul Comodidad como prioridad: prendas amplias o de cortes relajados

prendas amplias o de cortes relajados Sin logos ni estampas llamativas

Capas simples: sumar un blazer o abrigo clásico eleva el look

Normcore 2.0: el estilo “simple” que domina el street style en 2026.

Cómo adaptarlo al día a día

Una de las ventajas del normcore 2.0 es que no requiere grandes inversiones ni cambios drásticos. De hecho, muchas de sus prendas ya están en cualquier guardarropa.

El truco está en cómo combinarlas:

Un jean recto + remera blanca + zapatillas

Un conjunto deportivo con un abrigo estructurado

Un look total negro con distintas texturas

En definitiva, el normcore 2.0 demuestra que menos puede ser más. Una tendencia que no busca impresionar a primera vista, pero que termina destacándose justamente por eso: por su naturalidad.