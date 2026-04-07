Ni skinny ni wide leg: los pantalones que serán tendencia en el otoño-invierno 2026

Los jeans rectos son la silueta intermedia que equilibra proporciones sin excesos.

En una temporada atravesada por el replanteo de las siluetas, la moda encuentra un nuevo punto de equilibrio. Lejos de los extremos que dominaron los últimos años, desde los jeans skinny hasta los modelos wide leg, el otoño-invierno 2026 consagra una silueta intermedia que combina precisión, comodidad y versatilidad.

Los jeans rectos son la silueta intermedia que equilibra proporciones sin excesos. El foco se desplaza hacia pantalones de corte recto, con cintura definida y caída fluida. Este tipo de prenda logra estilizar sin ceñir y acompañar el movimiento sin caer en el volumen desmedido.

Después de varias temporadas marcadas por la polarización (prendas excesivamente ajustadas o deliberadamente amplias), el nuevo ciclo propone una lectura más moderada del vestir. Este cambio no es casual. La necesidad de funcionalidad, sumada a una búsqueda estética más depurada, impulsa el regreso de líneas limpias y proporciones equilibradas.

Por qué el corte recto es el favorito

Se adaptan tanto a looks urbanos con zapatillas como a conjuntos más formales. Esa versatilidad es, sin duda, el mayor atributo de esta tendencia. Los nuevos pantalones funcionan como base para múltiples interpretaciones.

Con knitwear (prendas de punto): suéteres amplios o tejidos livianos aportan contraste y construyen una silueta relajada pero armoniosa.

Con camisas estructuradas: ideal para un registro más pulido, donde la sastrería cobra protagonismo.

Con botas o mocasines: el corte recto permite lucir el calzado sin interferencias, reforzando la armonía del conjunto.

Además, su carácter atemporal los convierte en una pieza central dentro de un guardarropa funcional, en línea con la lógica del armario cápsula. No pasan de moda al año siguiente. Invertir en un buen jean de corte recto es apostar al largo plazo.

Cómo se llevan los jeans rectos en 2026

Con cintura definida pero sin llegar al talle alto extremo. La cintura es natural o ligeramente elevada, lo suficiente para marcar la silueta sin resultar incómoda.

El largo ideal es hasta el empeine, justo para mostrar el calzado sin arrastrar la tela. Así se puede lucir botines, mocasines o zapatillas sin que el pantalón tape el diseño.

En cuanto a los colores, el denim clásico en lavados medios y oscuros es el más buscado. Pero también ganan terreno versiones en tonos tierra, grises y negros, que se acercan más a la estética sartorial.

Qué pasa con el denim y la sastrería

Aunque el jean sigue vigente, el protagonismo se desplaza hacia versiones más sofisticadas. Los pantalones inspirados en la sastrería, en tonos neutros y géneros nobles (lana, algodón pesado, lino), ganan terreno como alternativa cotidiana. Amplían las posibilidades de uso sin resignar comodidad.

Incluso dentro del universo del jean, las versiones rectas se consolidan como favoritas, desplazando tanto a los chupines como a los modelos excesivamente amplios. Ya no se busca el efecto "columna" del skinny ni el "statement" del wide leg. Ahora se busca la justa medida.

Cómo armar looks con jean recto