Nicolás Pachelo seguirá preso: por qué le negaron la excarcelación y qué dice sobre el caso García Belsunce

El Tribunal en lo Criminal N° 4 de San Isidro resolvió por unanimidad rechazar la excarcelación en términos de libertad condicional que había pedido la defensa de Nicolás Roberto Pachelo. El acusado, condenado a prisión perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce y por una serie de robos cometidos con la misma modalidad, permanecerá detenido en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata.

Los abogados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán presentaron el pedido el 10 de noviembre de 2025. En el escrito argumentaron la acumulación de tiempo en detención, la reducción de siete meses por estímulo educativo concedida en julio de 2023, su buena conducta y la ausencia de antecedentes de reincidencia.

Por otro lado, los representantes legales de Pachelo sostuvieron que la condena perpetua por el asesinato de la socióloga todavía no está firme —la causa se encuentra en la Suprema Corte bonaerense— y que el apuntado no está detenido por ese delito, sino por los robos.

Negativa para Pachelo: los argumentos del Tribunal

Los jueces Esteban Andrejín y Victoria Santamaría Guglielmetti consideraron que, de acuerdo con el artículo 13 del Código Penal vigente al momento del hecho, los condenados a prisión perpetua deben cumplir 20 años de detención efectiva para acceder a la libertad condicional. Pachelo está preso desde el 7 de abril de 2018; el mes que viene cumplirá recién ocho años encarcelado, muy lejos del mínimo requerido.

Además, el Tribunal señaló que la defensa no logró probar la neutralización de riesgos procesales ni la regularidad en el cumplimiento de las normas penitenciarias. En el expediente consta una sanción disciplinaria a Pachelo por uso indebido del celular y el informe del Departamento Técnico Criminológico evaluó como "inviable" su egreso anticipado.

El planteo de la defensa y la postura de la acusación

Los abogados de Pachelo computaron que por la causa de robos -donde fue condenado a 9 años y medio y tiene prisión preventiva desde el 4 de mayo de 2018-, ya lleva 2.887 días privado de su libertad. A eso sumaron el estímulo educativo, ya que estudia Derecho y Periodismo en la cárcel. Afirmaron que no pedían la excarcelación por el homicidio de María Marta porque en esa causa, al menos por el momento, “no está detenido”.

Los fiscales Andrés Rafael Quintana y Federico González, junto al particular damnificado Gustavo Hechem (en representación del viudo Carlos Carrascosa), se opusieron con dureza: calificaron el pedido de “absurdo” y señalaron que la condena de 9 años y medio por robos quedó anulada cuando la Cámara de Casación impuso la pena única de perpetua por ambos delitos. “Para solicitar la excarcelación por libertad condicional debería cumplir 35 años”, sostuvieron fuentes de la acusación.

El largo proceso judicial

Pachelo fue detenido en 2018 por una serie de robos a countries. Ese mismo modus operandi fue el que consolidó la acusación por el crimen de García Belsunce, ocurrido en el country El Carmel el 27 de octubre de 2002. En 2022, el Tribunal Oral N°4 lo absolvió por mayoría del homicidio, pero lo condenó a 9 años y medio por los robos.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Casación revirtió la absolución y le impuso perpetua; luego la Sala V lo confirmó. El fallo aún no está firme porque la defensa recurrió a la Suprema Corte bonaerense.

El Tribunal que rechazó la excarcelación recordó que, mientras la perpetua no esté firme, Pachelo sigue detenido en virtud de esa condena, y el plazo mínimo de 20 años de prisión efectiva es ineludible. Por lo tanto, la resolución fue clara: seguirá preso.