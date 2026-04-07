Tras la amenaza de Trump, iraníes forman cadenas humanas en plantas nucleares

Horas después de que Donald Trump amenazara con destruir esta noche "toda una civilización", cientos de miles de iraníes realizaban desde esta mañana cadenas humanas frente a centrales eléctricas, plantas nucleares y puentes en distintas ciudades de Irán. Mientras Estados Unidos advirtió que bombardeará estos puntos estratégicos del país si no se reabre el estrecho de Ormuz, Israel confirmó que derrumbó ocho puentes.

En la capital de Irán, multitudes se reunieron frente a la central eléctrica del país, Damavand, donde exhibieron banderas iraníes y rechazaron las advertencias de Estados Unidos sobre posibles ataques, según mostraron imágenes de la televisión estatal. La escena no se limitó a Teherán, sino que se replicó en otras ciudades.

"Los habitantes de Tabriz forman una cadena humana frente a la central termoeléctrica de la ciudad", informó Teherán News en X, sobre la movilización en el noroeste del país. Los ciudadanos se agolparon frente a la planta de Tabriz con distintos carteles en repudio a la amenaza de Trump. "La infraestructura no es un campo de batalla, es la columna vertebral de la vida civil", decía uno de ellos.

En Kermanshah, al oeste del país, manifestantes se concentraron frente a la planta de Bisotun, con retratos del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor, su hijo Mojtaba Jameneí. para ellos, un ataque sobre estas instalaciones eléctricas constituiría un crimen de guerra, de acuerdo con la agencia Mehr. También hubo protestas en la planta de Shahid Rajaei, ubicada en la ciudad de Qazvín, al norte.

Protestas en puentes

Por otro lado, manifestantes también se ubicaron sobre puentes que conectan ciudades clave. En Dezful, en el suroeste, un grupo de ciudadanos y estudiantes formaron una cadena humana sobre el histórico puente de la ciudad, de cientos de años de antigüedad, según la agencia de noticias EFE.

Estas iniciativas se enmarcan en una convocatoria oficial que instó a la juventud a organizar cadenas humanas durante la jornada como forma de "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", según el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

"Los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra", señaló Rahimi.

Mientras se realizaban estas protestas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron ataques contra ocho puentes en distintos puntos de Irán, argumentando que estas infraestructuras eran utilizadas para transportar "armamento y equipamiento militar".

En un comunicado, el Ejército israelí aseguró que bombardeó los puentes en varias zonas del país, incluyendo Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom.

Qué dijo Irán tras la amenaza de Trump

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró que más de 14 millones de ciudadanos están disposición de "sacrificar sus vidas" en defensa del país, y que él mismo forma parte del compromiso.

"Más de 14 millones de orgullosos iraníes se han registrado hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán", escribió Pezeshkian en su cuenta de X.