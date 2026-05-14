La ruta del pimentón: el rincón salteño que se tiñe de rojo cada otoño

El circuito atraviesa distintos pueblos de altura ubicados sobre la Ruta Nacional 40 y sus alrededores, entre ellos Cachi, Payogasta, Seclantás, Molinos, San Carlos y Angastaco.

Cada otoño, una parte de los Valles Calchaquíes salteños cambia por completo de color. Entre abril y mayo, los campos se cubren de sábanas rojas formadas por miles de pimientos puestos a secar al sol, en una postal que convirtió a la llamada “ruta del pimentón” en uno de los recorridos más singulares del norte argentino.

El circuito atraviesa distintos pueblos de altura ubicados sobre la Ruta Nacional 40 y sus alrededores, entre ellos Cachi, Payogasta, Seclantás, Molinos, San Carlos y Angastaco, donde la producción artesanal forma parte de la identidad local y también de la economía regional.

¿Por qué visitar la ruta del pimentón?

Uno de los puntos más representativos del recorrido es Payogasta, considerado por muchos como el corazón de la producción del pimiento para pimentón. En esta localidad, los agricultores extienden los frutos sobre grandes superficies de tierra o telas para que se sequen naturalmente bajo el fuerte sol y el clima seco de altura. El resultado es un paisaje completamente teñido de rojo que atrae a fotógrafos, viajeros y curiosos de todo el país.

La experiencia no se limita solamente a observar los secaderos. Quienes recorren la ruta pueden visitar pequeños productores, conocer el proceso de molienda y probar variedades de pimentón dulce elaboradas con técnicas tradicionales. En los Valles Calchaquíes salteños, además, existe una denominación de origen para este producto, una certificación que reconoce las características particulares del cultivo de la zona.

El viaje también vale por el camino. Desde la ciudad de Salta, el acceso más habitual es por la Ruta Provincial 33, atravesando la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones antes de llegar a Cachi y Payogasta. Se trata de uno de los trayectos escénicos más conocidos del norte argentino, con miradores de altura, curvas de cornisa y extensos cardonales.

Dentro del recorrido aparece también la Recta del Tin Tin, un tramo casi perfecto de 18 kilómetros que, según distintas versiones históricas, habría formado parte de antiguos caminos incaicos.

¿Cómo recorrer la ruta del pimentón?

El trayecto más habitual desde la ciudad de Salta comienza por la Ruta Provincial 33, atravesando la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones hasta llegar a Cachi y Payogasta, uno de los principales centros productores de pimentón del país.

Desde allí, el circuito continúa por la Ruta Nacional 40 hacia pueblos como Seclantás, Molinos y San Carlos, donde durante el otoño los campos se cubren de pimientos rojos puestos a secar al sol.