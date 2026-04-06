Colectivos: los nuevos precios tras el aumento de abril 2026

Los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires aumentaron en abril un 4,9% el valor de sus tarifas.

El guarismo devenido de la fórmula de actualización compuesta por el último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y un 2% adicional fijo, elevó el boleto mínimo para el primer grupo a $ 715,24, mientras que para el segundo en $ 871,30 (ambos con SUBE registrada).

En tanto, las líneas que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo jurisdicción nacional, no mostrarán alteraciones, luego del último incremento del 2,5% efectivizado el 16 de marzo.

Tarifas del transporte público en el AMBA de abril 2026

Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 715,24 $ 321,85 $ 1.137,23 3-6 km $ 794,74 $ 357,63 $ 1.263,64 6-12 km $ 855,97 $ 385,18 $ 1.360,99 12-27 km $ 917,2 $ 412,75 $ 1.458,41

Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Tarifas para colectivos de la provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 871,30 $ 392,08 $ 1.385,3 3-6 km $ 970,63 $ 436,78 $ 1.543,30 6-12 km $ 1.045,40 $ 470,43 $ 1.662,19 12-27 km $ 1.120,24 $ 504,10 $ 1.781,18 más de 27 km $ 1.194,56 $ 537,55 $ 1.899,35

Cambios en los horarios de colectivos durante abril 2026

Las empresas de colectivos que circulan en el AMBA redujeron sus frecuencias desde abril. La medida impulsada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), responde a la "imposibilidad" de sostener los niveles habituales de circulación en un contexto alcista de costos y de "falta de reconocimiento por parte de las autoridades", según advirtieron en un comunicado.

En diálogo con Crónica TV, el presidente de la CEAP, Daniel Tenisci, indicó que "con lo que ha subido el combustible los últimos 30 días se nos hace imposible prestar el servicio como veníamos prestándolo". "Hemos hablado con el Gobierno pero hasta ahora no hubo solución", fustigó.