Tiene 112 años y reveló su secreto para la longevidad: "Depende de usted"

La británica Marjorie Hodnett Aylward alcanzó los 112 años y se convirtió en la mujer más longeva del noreste de Inglaterra. Tras celebrar su cumple años la anciana reveló su secreto para alcanzar una vida tan larga.

El secreto de la mujer para alcanzar la longevidad: cómo es su día a día

Conocida como “tía Marj”, la mujer es la quinta de mayor edad en todo el Reino Unido y compartió con todos la idea con la que ha vivido más de un siglo. "Hay que mirar hacia adelante con esperanza y no hacia atrás con arrepentimiento. La vida es para vivirla y depende de usted aprovecharla al máximo”, señaló en declaraciones a Daily Mail.

Además, explicó que durante toda su vida ha seguido los mismos principios: “Creo que tenés que hacer todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras, en todos los lugares y todas las personas que puedas, durante todo el tiempo”.

Marjorie Hodnett Aylward es una de las mujeres más longevas de Inglaterra

"Son buenas reglas de vida que tengo presentes a diario, y si te proponés seguirlas, es difícil equivocarse", consideró. La británica se encuentra en una residencia en Formby Manor, en Merseyside, hace seis años y, si bien no tuvo hijos, su sobrina Maggie y su sobrina nieta Katie la visitan con frecuencia.

Con sus ya 112 años, la británica mantiene una vida activa: lee, escribe poesía y pinta. Además, está al día con las últimas tendencias de negocios y las competencias de rugby, ya que es una fanática de los Exeter Chiefs.

¿Cómo fue la vida de una de las mujeres más longevas del mundo?

Hodnett Aylward nació en 1914 en Harleston, Londres, y creció en Wembley. La mujer ha vivido más de un siglo de hechos históricos: experimentó los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial mientras trabajaba como maestra de preescolar y hasta cantó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres de 1948.

En 1939 conoció a su primer esposo, Stanley, en la organización Fellowship of Reconciliation y se casaron en 1941. Tras la guerra se asentaron en Harrow, pero su esposo falleció en 1955.

Marjorie Hodnett Aylward nació en 1914 y todavía recuerda los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial

Un año después se volvió a casar con el hermano de su esposo, Hugh. Ambos decidieron mudarse a Sidbury, en Devon. Sin embargo, la mujer volvió a enviudar con tan solo 45 años en 1958. Marj trabajó como maestra por 23 años en Sidbury.

Tras más de un siglo de vida, la mujer expresó al celebrar su cumpleaños: "Realmente no esperaba llegar a los 112 años, pero estoy encantada de estar aquí y tengo mucho que celebrar".