Irse de una fiesta sin saludar no es mala educación: la psicología explica por qué

La conducta refleja una necesidad de autocuidado frente al cansancio social.

Aunque para muchas personas retirarse de una fiesta sin despedirse genera la impresión de ser un acto descortés, la psicología ofrece otra mirada que invita a repensar esta conducta. Distintos especialistas coinciden en que este comportamiento puede reflejar una necesidad de autocuidado frente al cansancio mental y la sobreestimulación social.

El psicólogo José Martín del Pliego aclaró que este tipo de situaciones no debe interpretarse como falta de educación ni de habilidades sociales. Según explicó, “este tipo de situaciones sociales puede generar un alto nivel de activación del sistema nervioso, lo que hace que, llegado cierto momento, la persona necesite urgentemente salir de ese entorno”. Así, irse sin saludar puede ser un modo de protegerse ante la saturación emocional.

En la misma línea, el psicólogo Miguel Espeche comentó que algunas personas tienen lo que él llama “batería social baja”, un término informal pero que describe la poca disposición a participar en ciertos eventos sociales. “Hay personas que tienen esa baja tolerancia circunscrita a ciertas áreas de su vida”, señaló, lo que explica por qué algunas personas se agotan más rápido en reuniones o fiestas.

Este comportamiento puede estar influido por varios factores, entre ellos el cansancio acumulado, la sobreestimulación del entorno y la incomodidad que una despedida prolongada puede generar. Cuando alguien alcanza su límite de saturación social, despedirse de todos puede sentirse como una presión extra que prefieren evitar para mantener su bienestar.

Por otra parte, los expertos remarcan que las personas introvertidas suelen agotarse más rápido en ambientes ruidosos y con mucha gente, por lo que prefieren espacios más tranquilos, grupos reducidos o encuentros de menor duración. En ese sentido, irse sin saludar es una estrategia para cuidar su energía y evitar momentos incómodos.

La "batería social baja" describe la poca disposición a eventos sociales.

Si bien a simple vista puede parecer una falta de respeto, la psicología señala que esta actitud también funciona como un mecanismo de defensa frente al agotamiento social. Por eso, la próxima vez que veas a alguien retirarse sin despedirse, puede que esté simplemente priorizando su salud mental y emocional.

Estrategias para cuidar tu energía sin parecer descortés

Irse de una fiesta sin despedirse puede ser necesario para cuidar tu salud mental, pero también puede generar malentendidos. La buena noticia es que existen estrategias intermedias que te permiten priorizar tu energía sin que los demás lo interpreten como un desaire.

1. La despedida express. No hace falta recorrer toda la fiesta saludando a cada persona. Elegí a los anfitriones y a un par de amigos cercanos, despedite con una sonrisa y listo. El resto ni va a notar que te fuiste si lo hacés con sutileza. Un "me voy, estuvo genial, nos vemos" alcanza.

2. La retirada gradual. Si sentís que tu batería social se está agotando, empezá a alejarte del centro de la fiesta. Buscá un rincón más tranquilo, tomate un momento afuera o ayudá con algo en la cocina. Muchas veces podés recargar energías sin irte del todo, y cuando finalmente te vayas, ya todos notaron que necesitabas un respiro.

3. El aviso previo con honestidad. Con amigos cercanos funciona decir la verdad: "Mira, no soy de quedarme hasta tarde, si en un rato me borro sin saludar a todos, no es por vos". Anticipar el comportamiento desactiva cualquier expectativa y evita que lo tomen a mal. La honestidad siempre suma.

4. El mensaje post-fiesta. Si te fuiste sin despedirte, un mensaje al día siguiente es un gesto simple que repara cualquier posible malentendido. "Perdón por no saludar anoche, estaba reventado. La pasé genial". Con eso alcanza.