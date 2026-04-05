Desde hace casi un mes 500 trabajadores están a la espera de volver a sus puestos en la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón S.A., que recorre Florencio Varela, San Francisco Solano y la estación Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la Secretaría de Transporte de la Nación llegó a un acuerdo para que la línea sea operada por otra firma.

La empresa Misión Buenos Aires, de Marcelo Zbikoski, pasará a operar la línea 148. Esta decisión quedó establecida a través de la firma de un “acta de entendimiento” entre Transporte, la firma Central de Vicente López (Misión Buenos Aires) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en representación de los trabajadores.

Según el acuerdo, se implementará un "esquema de transición operativa” para asegurar tanto la prestación del servicio como la estabilidad laboral del personal. Esta resolución es de carácter "excepcional" y tiene como único objetivo restablecer el funcionamiento de la línea, que había dejado de operar en enero.

Los recorridos de la línea 148 que vuelven

Por el momento, sólo funcionarán los recorridos de los ramales:

“C” Cementerio;

“C” La Capilla;

“E” Solano por 844;

“F” Solano por Monteverde;

"H” Villa del Plata por Mosconi;

e “I” Solano por Pasco.

Mientras que los ramales restantes (B por Acceso, B – El Jalón, C por Senzabello y G por San Martín) permanecerán sin operar.

Por qué dejó de funcionar la línea 148

El cese de tareas había comenzado en un marco de falta de servicio y reiterados incumplimientos. Desde el sector afirmaron que el cierre surgió a partir de una "administración complicada" y problemas con los subsidios, que fueron generando atrasos en los pagos.

La situación llegó hasta un punto en que la empresa dejó de renovar su flota y empezó a deteriorar su patrimonio. Ante la falta de inversiones para actualizar las unidades y el aumento de costos deterioraron progresivamente la situación financiera.

“La última unidad que renovaron fue en 2017. Lo habitual es renovar al menos el 10% de la flota por año. En una empresa con unos 200 colectivos, eso implicaría reemplazar cerca de 20 unidades anuales”, explicaron a enelSubte.

Por otro lado, habían advertido que la demanda de la línea se concentraba en franjas muy acotadas del día. Pero en determinados momentos los colectivos circulaban completos, situación que solía limitarse a apenas dos o tres horas, lo que derivó en una incapacidad para cubrir costos.

“La empresa tendría que haber tenido una reestructuración hace 15 años”. Los trabajadores había narrado que en los últimos meses la falta de recursos dificultó el sostenimiento de la empresa, lo que provocó la reducción de los recorridos y la interrupción total del servicio.