Confirman el regreso de la línea 148: el comunicado de la UTA

El Nuevo Halcón acumulaba deudas con unos 500 empleados, incluyendo el medio aguinaldo de diciembre y los salarios de enero y febrero.

Hace más de dos semanas que la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón S.A., que recorre Florencio Varela, San Francisco Solano y la estación Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dejó de funcionar. Esta tarde se conoció que la Secretaría de Transporte de la Nación se comprometió a encontrar una solución para los más de 500 trabajadores afectados por el cierre, según informó la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

"Luego de más de 90 días, la Autoridad de Aplicación (Secretaria de Transporte) se ha comprometido a llegar a una solución que ampare a los 500 trabajadores y sus familias" el miércoles 1 de abril, aseguró la UTA mediante un comunicado.

Hace unos 10 días, se conoció que DOTA había emitido una propuesta a Transporte para que la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte y que Expreso Quilmes (línea 98) -que está a cargo por partes iguales de DOTA y la Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85- se hicieran cargo de los ramales a Solano y Varela, respectivamente, pero el Gobierno nacional no se pronunció al momento.

¿Vuelve la línea 148?

Según la UTA, las autoridades de Nación asumieron el compromiso de reanudar el "servicio público (definiendo uno o más operadores)", como así también el "respeto irrestricto" de todos y cada uno de los contratos de trabajo, "la antigüedad de cada trabajador y el convenio colectivo de trabajo 460/73".

Por último, el gremio ratificó que "acompaña la solución propuesta, sin la pérdida de ninguna fuente de trabajo y el respeto de la antigüedad de cada trabajador" y el convenio colectivo de trabajo citado.

La situación de El Nuevo Halcón S.A.

El Nuevo Halcón acumulaba deudas con unos 500 empleados, incluyendo el medio aguinaldo de diciembre y los salarios de enero y febrero. Para afrontar parte de esas obligaciones, los directivos avanzaron con la venta de la terminal de Quilmes, un activo clave de la compañía. El cierre impacta de manera directa en el sur del conurbano, donde miles de pasajeros dependían de la línea para trasladarse diariamente hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En principio, el servicio quedaría en manos de San Vicente, perteneciente al grupo DOTA, y Misión Buenos Aires, que incorporaría la mayor parte del personal, pero no hubo una decisión de las autoridades. Ambos postulantes absorberían alrededor de 190 colectivos para dividirse en dos ramales: