Furor por la playa paradisíaca de Brasil con aguas turquesas y cálidas que es ideal para visitar en otoño

Hay un grupo de playas, alejadas de las grandes multitudes de Brasil, que ofrecen un refugio paradisíaco.

Si estás buscando un destino paradisíaco para tus vacaciones de marzo y abril, Praia de Antunes, en la costa de Maragogi, estado de Alagoas, Brasil, se presenta como una opción ideal. Esta playa se destaca por sus aguas cálidas y turquesas, que mantienen una temperatura cercana a los 30 °C durante todo el año, lo que la convierte en un lugar perfecto para nadar y relajarse sin importar la temporada.

Ubicada en el noreste brasileño, lejos del turismo masivo, Praia de Antunes ofrece un entorno natural casi intacto, con paisajes impresionantes y un mar sereno que invita a desconectarse. Su aislamiento garantiza una experiencia exclusiva y tranquila, con poca infraestructura hotelera, lo que preserva su carácter auténtico y natural.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un atractivo particular de esta playa es cómo su paisaje cambia según la marea: cuando baja, emergen bancos de arena que permiten caminar sobre el mar sin alejarse mucho de la orilla, mientras que en marea alta, el agua adquiere tonos más intensos de azul, creando un escenario ideal para sumergirse y disfrutar de un mar cálido y calmo.

Aunque Praia de Antunes es un destino poco concurrido, los visitantes pueden acceder a pequeños puestos de vendedores locales que ofrecen servicios básicos sin alterar la atmósfera relajada del lugar. El acceso a la playa se realiza a través de una propiedad privada, pero es gratuito, lo que aporta un plus a la exclusividad de la experiencia.

Una playa brasileña de aguas turquesas y cálidas se convierte en un refugio natural y perfecto en los meses marzo y abril.

Durante marzo y abril, con un clima ideal y temperaturas agradables, esta playa se convierte en un refugio perfecto para quienes buscan escapar del bullicio y conectarse con la naturaleza en un entorno sereno y paradisiaco. Sin dudas, Praia de Antunes es la invitación perfecta para quienes desean disfrutar de un rincón brasileño poco explorado y lleno de belleza natural.

La playa de Brasil que se convirtió en el destino favorito de los argentinos para marzo

En el nordeste de Brasil, existe un pueblo que está ganando popularidad entre los argentinos para sus vacaciones de marzo. Se trata de Pipa, ubicado en el estado de Rio Grande do Norte, un lugar que combina calles de arena con playas de agua transparente y un ambiente relajado que invita a quedarse más tiempo.

Durante el verano 2026, miles de argentinos eligieron este pintoresco pueblo costero para disfrutar de una escapada diferente. Pipa ofrece un mix ideal entre naturaleza exuberante y una vibra bohemia que se mantiene activa con su constante vida nocturna, perfecta para quienes buscan diversión y tranquilidad al mismo tiempo.

¿Qué hace especial a Pipa? Sus playas son uno de sus mayores atractivos. Praia do Amor destaca por su mirador natural que regala vistas únicas, mientras que en Baía dos Golfinhos se puede observar delfines muy cerca de la costa. Para quienes prefieren aguas tranquilas y menos concurridas, Praia do Madeiro ofrece sombra natural y un ambiente más relajado para disfrutar el día.