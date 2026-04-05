El neerlandés Schouten se perderá el Mundial tras operación por lesión en ligamento cruzado

FOTO DE ARCHIVO: Liga de Campeones - PSV Eindhoven vs Sporting CP

​El capitán del PSV Eindhoven, Jerdy Schouten, sufrió una lesión en el ‌ligamento cruzado ‌durante el partido contra el Utrecht que requirió intervención quirúrgica, informó su club el domingo, lo que deja al centrocampista neerlandés fuera del Mundial.

Schouten sufrió la lesión en el segundo ​tiempo de ⁠la victoria por 4-3 del sábado, ‌cuando se torció la rodilla, ⁠y el jugador ⁠de 29 años tuvo que ser retirado del campo en camilla.

El PSV indicó que ⁠las pruebas adicionales realizadas el ​domingo confirmaron la lesión, ‌cuya recuperación completa suele ‌llevar entre seis y nueve meses.

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"Cuando ⁠ocurrió, sentí inmediatamente que algo iba mal", dijo Schouten. "Aún tienes un atisbo de esperanza de que no ​sea ‌tan grave, pero por desgracia resultó no ser así. El golpe es duro ahora mismo, pero lo superaré rápidamente.

"Al PSV le ⁠esperan grandes cosas de nuevo y haré todo lo posible por participar en todo".

Schouten ha disputado 40 partidos con el PSV en todas las competiciones esta temporada, incluidos 28 de liga, mientras el ‌equipo se acerca a su tercer título consecutivo.

Tras debutar con la selección en 2022, Schouten ha jugado 17 veces con Países Bajos, y la última ‌vez disputó los 90 minutos completos en un empate amistoso contra Ecuador la semana ‌pasada.

Países ⁠Bajos disputará el Grupo F del Mundial 2026, junto a ​Japón, Suecia y Túnez.

Con información de Reuters