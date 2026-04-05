El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, definió como “histórico” el fallo del segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York que liberó a la petrolera del pago de una indemnización millonaria y dejó sin efecto la condena contra la Argentina. Además, explicó la decisión de la empresa de evitar aumentos en surtidores por 45 días, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Marín explicó que existían “dos juicios” vinculados al reclamo del fondo Burford Capital: uno contra YPF y otro contra la República Argentina. Según detalló, en primera instancia la jueza había fallado “a favor de YPF y en contra de la República con los 16.000 millones de dólares”, pero la Cámara de Apelaciones ratificó que la compañía “no tuvo responsabilidad alguna” en la nacionalización de las acciones de Repsol y, además, revocó la condena contra el Estado.

Marín afirmó que “el segundo circuito nuevamente ratifica que YPF no tuvo responsabilidad alguna como compañía en la nacionalización”, y destacó que el resultado “es muy importante” para la empresa por su condición de compañía que cotiza en bolsa. “Haber perdido un juicio de esta envergadura podía extinguir a la compañía”, agregó en diálogo con la radio Splendid 990.

“El trabajo que hicieron fue extraordinario”, sostuvo Marín sobre el equipo legal y económico que se encargó de la defensa en el juicio, y señaló que la probabilidad de revertir el fallo “era menor al 15% según datos estadísticos”. En esa línea, definió la decisión como “una de las mejores noticias del año”, al considerar que “es como sacarse una mochila de 18.000 o 20.000 millones de dólares”.

El impacto de la guerra en Medio Oriente y la política de precios de YPF

En relación al escenario internacional, Marín sostuvo que el contexto global, atravesado por tensiones geopolíticas, genera oportunidades para la Argentina. “Lo que más se habló es de la seguridad del suministro. Argentina está en una zona sin conflictos y eso la convierte en un lugar seguro”, explicó luego de participar en un evento energético en Houston.

El titular de YPF señaló que “el mundo busca no poner todos los huevos en una misma canasta. Nosotros podemos aprovechar esa oportunidad”, y en ese marco planteó que la Argentina podría posicionarse entre los principales exportadores de gas natural licuado. “Vamos a ser el sexto exportador mundial de LNG”, aseguró, y añadió que el interés de bancos y compradores internacionales “va a aumentar”.

Marín también abordó la política de precios de los combustibles en el contexto de la guerra en Medio Oriente, tras anunciar la semana pasada que no aplicará aumentos por 45 días.

“Tenemos una política de precios honesta y moral”, afirmó, y explicó que la empresa optó por trasladar a los surtidores “solamente el impacto real en los costos”. Según señaló, aplicar un aumento total “iba a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad”.

Con información de Noticias Argentinas