Independiente vence a Racing Club con gol de paraguayo Ávalos en clásico del fútbol argentino

Independiente sacó el sábado un triunfo agónico de 1-0 ante Racing Club gracias a ‌un gol del ‌paraguayo Gabriel Ávalos en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

"Hoy, disfrutar de una victoria así es muy importante. Ojalá que sea un quiebre para lo que viene", dijo el internacional Ávalos a la televisión local.

Independiente volvió a ​vencer de ⁠local a su clásico rival después de cinco ‌años, desde el anterior triunfo conseguido ⁠el 8 de agosto de ⁠2021 por 1-0 con un gol de Silvio Romero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Rojo, además, cortó una racha de tres partidos ⁠sin ganar en el torneo y trepó, ​con 17 puntos, al octavo lugar ‌de la Zona A ‌que lidera Vélez Sarsfield con 22.

"Veníamos sin poder ⁠ganar, en un momento complicado, y dimos el máximo. Creo que ganamos un gran partido", dijo el mediocampista de Independiente Iván Marcone.

En el ​partido disputado ‌en el estadio Libertadores de América, Ávalos anotó el único gol del clásico a los 81 minutos tras un centro bajo de Santiago Montiel desde el sector ⁠derecho.

En el primer tiempo, el goleador de Racing, Adrián Martínez, falló un penal al rematar por encima del travesaño de la portería protegida por Rodrigo Rey.

"Contamos con las chances más claras, el penal en el primer tiempo, pero no tuvimos la suerte de ‌nuestro lado", dijo el mediocampista de Racing Bruno Zuculini a la televisión local.

En otro partido del sábado, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto igualaron sin goles.

El viernes, San Lorenzo venció ‌1-0 a Estudiantes de La Plata y Unión superó 2-0 a Deportivo Riestra, en tanto que el líder ‌Vélez Sarsfield ⁠cayó 3-2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

La jornada comenzó el jueves con ​la victoria 1-0 de Boca Juniors sobre Talleres de Córdoba con un gol del paraguayo Adam Bareiro.

Con información de Reuters