Los planes de YPF después del fallo histórico en la Justicia de Estados Unidos por la estatización

El histórico juicio que duró más de 10 años en Estados Unidos por la expropiación del 51% de las acciones de YPF implicó que la Argentina no tenga que afrontar un pago de US$ 18.000 millones. El desenlace fue tan beneficioso como sorpresivo para el país. En pocos meses, la Argentina pasó de una posición muy desfavorable, que implicó -por ejemplo- tener que facilitarle información sobre las reservas de oro del Banco Central a una jueza de primera instancia de Nueva York, como Loretta Preska, a no tener que pagar nada por la demanda millonaria impulsada por el fondo Burford.

La sentencia de la cámara de apelaciones estadounidense cambió la historia de YPF. Ahora la compañía tiene el frente judicial despejado. Pese a que reconocían que la demanda de Burford implicaba una fuerte presión externa, en YPF creían que el juicio no generaba demoras operativas ni de inversión para desarrollar los proyectos de Vaca Muerta.

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YPF lleva adelante dos grandes iniciativas para consolidar a Argentina con un claro perfil de exportador de petróleo y gas. Sumando ambos proyectos, la empresa estima que en la próxima década podría haber exportaciones anuales por US$ 40.000 millones.

Refinería

Sin embargo, Vaca Muerta implica un cambio en todo el proceso industrial aguas abajo en la cadena de valor. En este sentido, YPF está llevando adelante obras de adaptación en la histórica refinería de Ensenada, que en diciembre cumplió 100 años.

Los cambios son vertiginosos. En 2021 la refinería de YPF procesaba 60% de crudo pesado y el resto era de Vaca Muerta. En la actualidad, la planta inaugurada el 23 de diciembre de 1925 por el entonces presidente de YPF, Enrique Mosconi, procesa el 70% de crudo proveniente de Vaca Muerta (Neuquén) y el resto es el histórico petróleo pesado (Chubut y Santa Cruz).

Esta rápida incidencia de Vaca Muerta implicó cambios de procesos y demandó la incorporación de nueva tecnología, como el Real Time Operations Room (RTOR), una nueva sala de operación en tiempo real que lleva el control de 200.000 variables en simultáneo sobre las cuatro secciones principales del complejo de Ensenada: refinación de combustibles, elaboración de lubricantes, productos petroquímicos y la fabricación de asfalto.

GNL

El proyecto para enfriar a -160° el gas de Vaca Muerta para poder reducir 600 veces su tamaño y poder exportarlo a través de buques metaneros tiene varios años en carpeta. Sin embargo, en los últimos tiempos YPF está dando pasos firmes para concretar el proyecto, que tiene el nombre de Argentina LNG.

YPF buscará en el corto plazo acelerar el financiamiento (bancos internacionales). La compañía argentina tiene como socios a la italiana Eni y XRG (filial de Adnoc, la petrolera estatal de Emirato Árabes Unidos). La iniciativa contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción en las costas de Río Negro, cada una con una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales (MTPA).

La primera que llegará al país se llama Hilli Episeyo y estará operativa a partir de 2027. Para esto, durante este año las compañías tendrán que avanzar en la Decisión Final de Inversión. Según estimaciones, el proyecto permitirá el ingreso de US$ 15.000 millones anuales en exportaciones de GNL.

Es decir, para 2030 YPF estima que podría exportar 12 MTPA. El proyecto podría escalar hasta los 18 MTPA (sumar 6 MTPA) para la próxima década, si se dan determinadas condiciones locales e internacionales. Para esto, la compañía argentina está cerca de conseguir un nuevo socio internacional.

YPF busca hundir alrededor de US$ 30.000 millones de inversión, ya que se necesita aumentar la cantidad de pozos produciendo en Vaca Muerta (upstream) y construir obras de infraestructura (un gasoducto exclusivo entre Neuquén y la costa de Río Negro y plantas de procesamiento). Además, YPF participa con un 25% en el proyecto de exportación de GNL llamado Southern Energy, que es impulsado por Pan American Energy (PAE), donde también participan en el consorcio Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar,

Petróleo

YPF se convirtió en la principal empresa exportadora de petróleo de Argentina a partir de la aceleración en el desarrollo de Vaca Muerta y la consolidación de las ventas a Chile.

Sin embargo, busca consolidar el perfil exportador de petróleo con el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra de infraestructura que contempla un ducto de exportación de 440 kilómetros que está en construcción y que resolverá, junto a otros ductos en construcción, el cuello de botella que se generó en el transporte por oleoductos.

YPF prevé que la nueva terminal de exportación de petróleo que se sumará al país permitirá el ingreso de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales a partir de 2030 o 2031.

El ducto unirá los campos no convencionales de Neuquén con la costa atlántica rionegrina de Punta Colorada, donde habrá una terminal portuaria con boyas de exportación y también seis tanques de almacenamiento. El proyecto tendrá una capacidad de exportación de 350.000 barriles diarios (bdp) para 2028, pero podrá incrementarse a futuro. Hoy la producción mensual promedio del país es de alrededor de 870.000 bdp.