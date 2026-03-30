Kicillof: "No habría superávit energético si no se hubiera recuperado YPF"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió la estatización de YPF, cuyo juicio contra los fondos buitre se anuló el último viernes. "No habría superávit de la balanza comercial energética, por lo menos no en estos plazos o con esta profundidad y potencia, si no se hubiera recuperado YPF", dijo en El Destape 1070.

El gobernador criticó al presidente Javier Milei, quien en el pasado se expresó a favor del reclamo de los fondos buitre. "Todo lo que ha dicho sobre este tema estuvo mal. Festejó prácticamente que ganaran los buitres y festeja que pierden los buitres. Hoy no puede reconocer la importancia que tiene YPF estatal y tampoco la puede privatizar", expresó.

"Milei en campaña dijo varias veces que hay que privatizar YPF", señaló Kicillof. "Desde el comienzo, y sobre todo cuando salió la sentencia de Preska a favor de los buitres, dijo 'tienen razón los buitres'. Él piensa que YPF tiene que ser privada, extranjera y que los buitres tienen razón", continuó y agregó: "Los toma por sorpresa este fallo".

El debate sobre qué hacer con YPF

El mandatario provincial planteó el debate sobre "para qué tenemos YPF", tras el fallo de la Justicia que le dio la razón. "No es solo para generar más producción de YPF y entonces más exportaciones de YPF. Acá lo que tenemos que discutir es cuál es el papel que tiene una compañía de esta envergadura nacional en un sector estratégico", comenzó.

"Punto uno. El precio de la nafta, que está subiendo por la guerra. Bueno, vos tenés una compañía que su único objetivo no es mirar cuál es la rentabilidad a corto plazo, entonces podría tener que ver con una cuestión de que la gente no tenga que pagar dos lucas el litro de nafta", indicó Kicillof y precisó: "Segundo punto. La tecnología, la cuestión científica y los equipamientos de capital que usa YPF para la exploración y para la explotación de no convencional, dan oportunidades a la industria argentina".

Asimismo, el gobernador precisó: "También es importante que la energía que se genera en base a Vaca Muerta tiene que ser una palanca y tiene que ser un resorte no solo para generar dólares y divisas, sino también para el desarrollo nacional".

La construcción de una alternativa

El ex ministro de Economía consideró que, tras la movilización del pasado 24 de marzo y las reacciones por el fallo sobre YPF, "algo empezó a cambiar". "Hasta hace poco, se repetía que no había oposición. Hasta hace poco, se decía que había desmovilización. Hasta hace poco, se decía que Milei era imbatible en 2027", recordó.

"Yo no tengo dudas de que algo empezó a cambiar. Después podemos ver los motivos, en quién, cómo. Pero para mí la resignación va cediendo", sumó Kicillof y sentenció: "Empieza a aparecer algo distinto, algo nuevo, que tiene que ver con ganas de pelear, con ganas de construir una alternativa".