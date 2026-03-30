Kicillof recordó que "Milei quiere reprivatizar YPF" y advirtió por sus consecuencias negativas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la privatización de YPF en los 90 "condujo a un verdadero desastre para la empresa, pero sobre todo para el país" y recordó la intención de Javier Milei durante su gestión: "En su campaña electoral sostuvo que viene a privatizarla".

En ese marco, y tras el reciente fallo favorable a la Argentina en tribunales de Nueva York, el mandatario bonaerense buscó reforzar su postura sobre la importancia de la empresa bajo control estatal y advirtió sobre los riesgos de volver a privatizarla. “La primera enseñanza es que las privatizaciones que está haciendo Milei conducen el mismo camino”, sostuvo, y remarcó que avanzar en ese sentido “trae riesgos trágicos”.

Así, repasó los resultados negativos del período en que YPF estuvo en manos privadas, con caída de inversión y producción, lo que llevó al país a pasar de exportar a importar combustibles. "Llevó a un desastre energético, pero también comercial, económico y que condujo a la escasez de dólares", afirmó.

Además, el gobernador le pidió prudencia al Presidente frente al escenario judicial internacional. Advirtió que cuestionar la estatización podría abrir nuevas instancias legales y sostuvo que el actual mandatario “siempre les dio la razón a los buitres”.

En un contexto de guerra en Medio Oriente, que disparó el precio del barril de petróleo Brent y, en consecuencia, hizo subir el valor de la nafta en el surtidor, Kicillof destacó la importancia de que YPF sea nacional. Así, valoró que "es líder en la producción de combustibles y cuando hay una guerra o turbulencia en los precios, tenemos un instrumento muy poderoso para que eso no se descargue sobre el bolsillo golpeado del pueblo argentino". Por último, le apuntó al Gobierno nacional: "Llamo al Gobierno a que cuide el bolsillo de los argentinos".

El precio de la nafta súper en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió más del 20% y superó los $2.000 en algunos puntos de venta. "No solo es el surtidor sino los encadenamientos de valor que tienen los combustibles sobre todos los productos", remarcó Kicillof en la conferencia de prensa que encabeza el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En ese sentido, defendió la nacionalización al señalar que permite “tener una política en torno al precio de los combustibles internos” y recordó que gracias a ello se logró el autoabastecimiento energético.

Caputo cruzó a Kicillof

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de KIcillof por los beneficios de la nacionalización de YPF. El jefe del Palacio de Hacienda rechazó sus argumentaciones y aseguró que “solo pueden ser tomados por un grupo de fanáticos”.

“Según Kicillof, los dólares del superávit energético son resultado de la estatización de YPF. Como el gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno”, sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda.

Según detalló, el superávit energético actual se debe a la recomposición de tarifas y la puesta en marcha del RIGI. En un posteo en redes sociales, Caputo afirmó que “gracias a estas medidas, la reversión de déficit a superávit energético, se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada”. Y siguió: “Todas las petroleras están invirtiendo ahora miles de millones de dólares, y son todas empresas privadas. De hecho, la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas”.