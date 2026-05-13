La CNEA abrió un expediente para la privatización de activos nucleares clave

La Administración Milei pretende privatizar todo lo que sea rentable en el sector nuclear. A sus funcionarios los guía la doctrina de que el Estado debe retirarse de los “negocios nucleares maduros” como la energía, la medicina y los servicios para abrir de par en par la puerta a capitales privados; especialmente los que lleven la bandera de Estados Unidos. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo para “el acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas”, expediente iniciado el pasado 4 de mayo.

De acuerdo a la documentación a la que accedió El Destape, con este expediente se abre la posibilidad de que empresas privadas, nacionales y extranjeras pidan autorización para visitar los activos estratégicos que se encuentren bajo su radar de negocios como primer paso para la venta de estos activos. El procedimiento se inició el mismo día en que arribó al país la delegación del Departamento de Estado y la autoridad regulatoria de los Estados Unidos para inspeccionar los centros atómicos del país.

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La CNEA pondrá a disposición de los privados interesados “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un Interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”.

Desde la junta interna de ATE indicaron que el objetivo de esta avanzada privatizadora podría estar en el desarrollo del reactor de investigación AR 10 y los yacimientos de uranio que actualmente se encuentran bajo la jurisdicción de la CNEA como Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut).

La administración Milei obturó el desarrollo de la cuarta central nuclear –que podría abastecerse con el uranio extraído y procesado en el país- al igual que el CAREM. El avance privatizador se enmarca en el memorándum de entrega de los minerales críticos a Estados Unidos rubricado, en una primera instancia, en agosto de 2024 y ratificado el 4 de febrero de este año.

Fusión de intereses privatizadores y de control

Hubo una sincronización entre la inspección realizada por la comitiva del Departamento de Estado y Energía de los Estados Unidos a los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche con el inicio del proceso para privatizar activos claves bajo la tutela jurisdiccional de la CNEA.

Los funcionarios estadounidenses llegaron el pasado 4 de mayo, comitiva integrada por Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla.

Ese mismo día, la CNEA inició el expediente Manuales de procesos y/o procedimientos (EX - 2026 - 44525894 - APN - GACOYA#CNEA). La comitiva inspectora finalizó su recorrido el 6 de mayo en el centro atómico Bariloche. Dos días después, se habilitó el Procedimiento Normativo “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”, rubricado por Fernando Lema, jefe de Departamento de la Gerencia de Coordinación Operativa y Administrativa de la CNEA y José Ignacio Bruera Grifoni, gerente de la misma área.

“Establecer el procedimiento interno aplicable a las solicitudes preliminares formuladas por interesados que, con carácter previo a la eventual presentación de una Iniciativa Privada, requieran información, documentación, antecedentes o autorización para visitar un emplazamiento, predio, instalación, inmueble o activo que se encuentre bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica”, puede leerse en el documento de la CNEA.

Su alcance –continúa el documento – es aplicable a toda solicitud de información preliminar o de visita que guarde vinculación con la elaboración potencial de una Iniciativa Privada, cualquiera sea el origen, nacionalidad o naturaleza jurídica del Interesado.

El procedimiento normativo de la CNEA considera una iniciativa privada como cualquier “propuesta formulada por una persona humana o jurídica ante la autoridad competente, orientada a promover, desarrollar o estructurar un proyecto susceptible de ser considerado de interés público en materias vinculadas con las competencias de la CNEA”.

Los interesados –futuros inversores privados del saqueo- podrán solicitar autorización para visitar “predios, terrenos, yacimientos, complejos, establecimientos, plantas, instalaciones, infraestructuras, dependencias, emplazamientos, sectores, áreas operativas o cualquier otro espacio físico determinado respecto del cual el Interesado requiera información, documentación, antecedentes o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”.

Como única salvaguarda de la propiedad estatal, deberá establecerse un acuerdo de confidencialidad, entendido como “un instrumento mediante el cual se establecen las obligaciones de reserva, no divulgación, uso limitado, protección, devolución o destrucción de la información a la que acceda el Interesado”.

Uranio para los Estados Unidos

La empresa NA-SA, que posee bajo su jurisdicción las centrales nucleares, se encuentra “bajo privatización” a partir de la Ley de Bases. El proyecto de un reactor modular pequeño como el CAREM fue desarmado. Según Adriana Serquis, ex titular de la CNEA, este plan está en línea con la aparición de la empresa Meitner Energy, integrada en un 60% por el Grupo Ansari y otro 40% por el INVAP. “Con los 50 millones de dólares que invirtieron en Meitner están matando el Plan Nuclear Argentino”, denunció Serquis.

Desde la junta interna de ATE CNEA indicaron a El Destape que la nueva movida privatizadora apunta al reactor nuclear para investigación AR 10. Una funcionaria inglesa ya les había dicho a los científicos de la Comisión, en diciembre de 2024, que “la Argentina no puede darse el lujo de tener un desarrollo de estas características”.

También apuntan a los yacimientos de uranio, en el contexto del acuerdo “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero.

Los recursos identificados de uranio totales de la Argentina son 38.740 tU (tonelada de uranio). La CNEA todavía posee los yacimientos de Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut), plausibles de ser entregados a los sectores privados con acuerdos de exportación hacia los Estados Unidos en el marco de la nueva Doctrina Monroe.

Además de UrAmerica Ltd y Blue Sky Corp, aparece bajo el radar la empresa Fisherton Mining SA, creada el 30 de junio de 2025 por Damián Carlos Barreto y Víctor Daniel Morera.

Barreto posee vínculos con el Grupo Pérez Companc (también interesado en NA-SA a través de su participación en Conuar, empresa de la cual fue director ejecutivo), IRSA (Eduardo Elsztain, vía GDCI SA) y Genneia (Argentum Investments, Fintech Energy, Jorge Pablo Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo y LAIG Eolia S.A).

Lo más llamativo de Fisherton SA es que su aparición se da dentro del expediente 2025-100609145-APN-GACOYA#CNEA titulado Informe Nuclear Reservado, iniciado el 10 de septiembre de 2025.

Por esos días – el 19 de septiembre de 2025-, la encargada de negocios de La Embajada, Heidi Gómez Rápalo, visitaba el Centro Atómico Bariloche, INVAP y Parques Nacionales, hablaba de “la defensa de nuestros recursos naturales”, en una apropiación (semántica) del territorio nacional, al mismo tiempo en que Scott Bessent – secretario del Tesoro- afirmaba en la cadena FOX que había un “compromiso argentino con las empresas norteamericanas para la extracción de tierras raras y el uranio”.

El saqueo colonial continúa.