Estados Unidos diseñó un sistema de vigilancia sobre los centros atómicos del país

No son sucesos aislados en medio de un programa de entrega y saqueo de los recursos naturales. La presencia en el país del dueño de Palantir, Peter Thiel, los ejercicios militares con las fuerzas armadas de los Estados Unidos aprobados por un DNU en la Zona Económicamente Exclusiva y la visita del jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur, Mark A. Schafer, forman parte de una trama común.

A estos eventos se le sumará la semana que viene la llegada de una delegación del Departamento de Estado y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de los Estados Unidos para inspeccionar los activos físicos del Centro Atómico Constituyente, el Centro Atómico de Ezeiza y el Centro Atómico de Bariloche. Con el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, la administración Milei incrementó la presencia de las fuerzas federales en activos críticas, incluida la instalación de un esquema de vigilancia digital vía cámaras que ahora serían controladas directamente por los funcionarios estadounidenses.

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“Les están regalando todo”, resumió con precisión mediriana la diputada de Unión por la Patria, Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Un ejercicio de vigilancia nuclear

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado publicó las conclusiones de las reuniones con Argentina sobre Cooperación en Energía Nuclear desarrolladas entre el 25 y 27 de febrero. Ambos países se comprometieron al intercambio de información técnica relacionada con la regulación de reactores nucleares, la supervisión, el otorgamiento de licencias, la protección física, la seguridad y la ciberseguridad. En base a esos acuerdos, la semana que viene llegará una amplia delegación estadounidense para inspeccionar los activos nucleares del país.

Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, se aceleró la implementación de ciertas medidas de seguridad. Además de la Gendarmería que controla a todos los trabajadores y trabajadoras de los centros atómicos, se instaló un sistema de vigilancia digital para monitorear los activos físicos. Hasta ahí nada por fuera de lo recomendado por la Organización Internacional de Energía Atómica (IAEA). El tema es que esas cámaras y sus contenidos podrían quedar bajo control los funcionarios del Departamento de Estado.

“Esta visita se da en el marco del portaaviones nuclear en Mar del Plata y el intento de intromisión con el uso de la base aérea de Moreno. El motivo por el que vienen es para hacer un control de unas cámaras que pusieron dentro de los centros atómicos. Que exijan seguridad física con cámaras se puede tomar como un criterio de seguridad internacional pero que vengan desde los Estados Unidos a controlarlo no es para nada común. Esto lo hacen para vigilar”, sostuvo –en diálogo con El Destape-, el físico Rodolfo Kempf, también investigador de la CNEA y especialista en Combustibles Nucleares y residuos radiactivos.

De Constituyente a Bariloche en medio de la Pax Silica de EE.UU

“Nos comunicamos en nuestro carácter de Gerentes de Área Articulación Institucional y de Seguridad Nuclear y Ambiente a los fines de aprobar desde el punto de vista institucional y de seguridad el ingreso a los Centros Atómicos –e instalaciones respectivas - de una delegación de los Estados Unidos de América conformada por representantes del Departamento de Estado (DOS), Departamento de Energía (DOE), la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y personal diplomático de la Embajada de dicho país en la Argentina, que se encontrará acompañada por las autoridades de la CNEA y representantes de nuestra Cancillería”.

Así arranca una nota interna firmada por Juan Leandro Ferrer, gerente del área institucional de la CNEA y María Cecilia Veltrán, gerenta del área de seguridad nuclear y ambiente. La referencia del documento es Protección Física USA - DOE/DOS (Departamento de Estado – Departamento de Energía). “Dicha visita se enmarca en los compromisos asumidos bilateralmente en Acuerdos Intergubernamentales a nivel país”, agrega el documento rubricado este 30 de abril.

El recorrido por los Centros Atómicos arrancará el 4 de mayo en la sede Constituyente y los activos a inspeccionar serán las facilidades de almacenaje de material nuclear y los elementos Combustibles para Reactores de Investigación; seguirá el 5 de mayo en el Centro Atómico de Ezeiza con la inspección de los reactores RA-3 y RA 10 y al día siguiente viajarán al Centro Atómico de Bariloche.

Por el Departamento de Estado y Energía estarán presentes Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla.

El desarme del CAREM para que IMPSA venda sus partes

La empresa IMPSA, propiedad de la norteamericana ARC Energy, cerró un acuerdo para exportar componentes nucleares a los Estados Unidos vinculados a los pequeños reactores SMR utilizados en los datas centers de inteligencia artificial. Para concretar el negocio, IMPSA ofrecerá como “carta de presentación” el knowhow adquirido en la construcción de la vasija de presión diseñada para el proyecto CAREM, frenado por la administración Milei desde diciembre de 2023.

Para finalizar la vasija de contención, IMPSA solicitó autorización para conseguir financiamiento externo sin mencionar que su objetivo será vender esa tecnología a empresas norteamericanas. En una nota del 6 de marzo firmada por María Magdalena Villaverde, gerenta del área CAREM, se advirtió sobre la posible vulneración de información confidencial.

“Se recuerda que se deberá tener en cuenta los límites establecidos en la Resolución N° 236 del 29 de julio de 2009 que define como CONFIDENCIAL toda la información relacionada al diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, la puesta en marcha y en general de toda información relacionada al Proyecto CAREM25”, puede leerse en la documentación oficial a la que tuvo acceso El Destape.

Ninguno de todos estos eventos son un efecto de la casuística. De fondo resuenan los ecos bélicos del Escudo de las Américas y la “Pax Silica”, iniciativa insignia de los Estados Unidos para la inteligencia artificial (IA) que implica una alianza de Estados –con o sin uso de la fuerza bélica –para llevar adelante un estricto control de las cadenas de suministro, desde las materias primas (uranio), las fuentes de energía y las rutas marítimas hasta los flujos de datos y la fabricación de chips.