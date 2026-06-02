Hito en el Parque Nacional Iberá de Corrientes: registran al Yaguareté 50 nacido en libertad

Hito en el Parque Nacional Iberá de Corrientes: registran al Yaguareté N°50 nacido en libertad (Foto: Captura video Rewilding Argentina)

La Fundación Rewilding Argentina registró el nacimiento de una cría de yaguareté (Panthera onca) en abril pasado. Se trata del ejemplar número 50 que nace en vida silvestre dentro del Parque Nacional Iberá, de Corrientes.

La cría es un hijo de Porá, una de las tres primeras yaguaretés liberadas en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en Corrientes. "El registro representa la confirmación de que esta especie, que había desaparecido de esta región hace más de 70 años, hoy vuelve a formar parte del ecosistema", sostuvieron desde la organización ambiental en redes sociales.

El asistente de Conservación del Proyecto Iberá, Pablo Sánchez, se encontraba realizando tareas de rutina en la Estación Biológica San Alonso cuando vio a Porá moverse de manera inusual; luego la vio cargar la cría con la boca. Todavía se desconoce el sexo del cachorro.

Todavía se desconoce el sexo del yaguareté número 50 (Foto: Captura video Rewilding Argentina)

Por qué su nacimiento es un hito para la conservación de la especie en Argentina

Los yaguaratés se habían extinguido en la provincia por la caza y la pérdida de sus presas naturales frente a los cambios de hábitat, por lo que el nacimiento del ejemplar número 50 se trata de un hecho clave para la especie.

"Hoy, Iberá cuenta con una población creciente de yaguaretés libres. Esto también abre una nueva etapa: la posibilidad de volver a conectar poblaciones y acompañar la recuperación de la especie en otros ambientes del país", destacaron desde la organización.

Además, desde Rewilding Argentina remarcaron que el trabajo se trata de "restaurar roles ecológicos, recuperar procesos naturales y reconstruir ecosistemas más completos y funcionales".

Desde la organización, además, destacaron que el nacimiento del ejemplar tras siete décadas de espera es resultado del trabajo conjunto entre Rewilding Argentina, el Gobierno de Corrientes, Parque Nacional Iberá, veterinarios, la comunidad local y "muchas personas que hicieron posible uno de los procesos de restauración más importantes del país".