El padre de Agostina cree que Barrelier no actuó solo: "Queremos que todos vayan presos"

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba, declaró que cree Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio, "no actuó solo". "Queremos que todos vayan presos", expresó Vega, quien por primera vez habló ante los medios sobre el crimen. En la conferencia de prensa, cuestionó la cobertura mediática, a la que señaló por poner el foco en Agostina y no en Barrelier. "Nos están haciendo daño y no están respetando a mi hija", sostuvo.

Al comienzo de la conferencia, Gabriel Vega pidió que, "de una vez por todas, se sepa la verdad". "Que el foco se centre en la investigación y en toda la gente que es cómplice de esta situación", dijo el familiar de la víctima del femicidio, mientras que sobre Barrelier opinó: "No se ni cómo describirlo al psicópata, enfermo, hijo de mil putas". "No sé cómo describirlo, no tiene nombre", agregó.

"Yo no entiendo la morbosidad de ciertos medios", criticó el familiar de la niña víctima del femicidio. "Estuve viendo algunas cosas de que Agostina, mi hija, estaba embarazada. antes de decir: 'Acá hay un hijo de mil putas que me la asesinó'", relató Vega, quien añadió: "Déjense de romper las pelotas en ese aspecto".

Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega.

Luego, el padre de Agostina contó que, desde que se supo que su hija había sido asesinada, su teléfono "no ha parado" de sonar. "Un segundo no he podido tener el duelo por mi hija", señaló y sumó: "A mi hija la asesinaron. Entonces tengan un poquito, por favor, de empatía. Un poquito nada más les estoy pidiendo". "Así como asesinaron a mi hija, va a haber un montón de Agostinas así. Eso es lo que no tiene que volver a pasar y tenemos que estar unidos como sociedad", insistió.

En otra parte de la conferencia, Gabriel Vega opinó que Barrelier "no actuó solo". "Yo sé que esta persona no actuó sola", reiteró, a la vez que aclaró que su "corazón" le "dice" que es así. "Para mí hay gente implicada en todo esto", subrayó.

Qué dijo su abogada

También habló en la declaración a la prensa Fernanda Alaniz, abogada del padre, quien pidió "que se deje de hablar de la intimidad de Agostina". "Es una víctima, ¿quién tiene la moral tan alta para definir a alguien?", preguntó ante los periodistas presentes. "Basta de juzgar, basta de revictimizar", dijo una vez más.

Además de apoyar "abiertamente" al fiscal Raúl Garzón, sobre quien dijo que se sienten "respaldados", Alaniz se sumó a los cuestionamientos a la cobertura mediática. "Agostina es una víctima y de esta forma la vuelven a matar", remarcó la abogada.