Caso Agostina: después de la autopsia, las claves del femicidio que horroriza al país

El informe preliminar de la autopsia de Agostina Vega reveló que la adolescente fue asesinada entre las 23 del sábado que desapareció y las 5 de la madrugada del domingo y confirmó que los especialistas detectaron evidencias de abuso sexual. Además, los forenses sostienen que luego del brutal femicidio, el asesino utilizó al menos dos grandes cuchillos o herramientas con filo para desmembrar el cuerpo que luego buscó descartar enterrándolo en el predio rural cercano al barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba. Los peritos describen una mecánica habitual de los violadores, que utilizan toda su fuerza para cometer el abuso sexual y luego estrangulan a la víctima para evitar ser denunciados y reconocidos por ella.

Una de las primeras claves que rodean al expediente se relaciona con las demoras en la investigación. El trabajo de los especialistas resuelve que Claudio Barrelier (33) tuvo todo el domingo y parte del lunes para seccionar el cuerpo mientras la familia de Agostina hacía la denuncia y la buscaban por sus propios medios cuando la Policía cordobesa extendía operativos alrededor de la final Belgrano-River y la mirada judicial en manos del fiscal Raúl Garzón parecía posicionarse sobre los prejuicios de que la adolescente iba a regresar sola o que “se había ido con un noviecito”, una frase que incluso repitió el imputado tanto a la familia de la joven como al fiscal en su primera declaración.

Sumado a esto, la bochornosa declaración del fiscal Garzón y del Ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros no termina de resolver por qué se activó tan tarde la Alerta Sofía, tratándose de un instrumento que debe ponerse en marcha cuando se busca a una persona vulnerable que puede estar en riesgo. Por ello, los especialistas sostienen que en el inicio de la investigación se prejuzgó, no se escuchó a la familia, no se activaron los mecanismos y eso hizo que se sometiera a la familia a una angustia y dolor que, si bien podría no haber evitado el trágico final, quizás podría haber dado lugar a otro tipo de resolución.

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Otra de las claves que rodean al expediente se basa en las lentas respuestas de cada uno de los organismos. Desde la mañana del domingo, la familia de Agostina aportó elementos que unían a Claudio Barrelier con la desaparición de la adolescente. El punto central de las sospechas se basaba en los mensajes que la menor le envió a sus amigas de que iba a ver al imputado por “una sorpresa” para su mamá y en la declaración del remisero que trasladó a la adolescente y señaló que fue el acusado quien pagó ese viaje.

Frente a todas las sospechas, la respuesta del fiscal fue esperar tres días para el primer operativo, que ya entregó algunos detalles y sin preservar la escena y la casa, el allanamiento y pericias recién se hizo a casi una semana de la desaparición. En ese mismo sentido, los especialistas sostienen que cuando la familia planteó el nombre del sospechoso, un simple entrecruzamiento de datos hubiera obligado a rastrear a Barrelier y allanar la vivienda con suma urgencia.

Esta clave que hubiera acelerado los pasos está dada por los antecedentes del sospechoso. En mayo del 2025, Claudio Barrelier fue detenido tras secuestrar a una joven que logró escapar semidesnuda de la casa del barrio Cofico. Sólo estuvo detenido 20 días y cuando lo liberaron el fiscal Rodríguez ni siquiera apeló la libertad que no debiera haberse dado por el tipo de delito. Sin embargo, el rancio olor de la política rodeó el caso cuando el dirigente Ricardo Moreno, que se jactaba de haberle conseguido el trabajo en la Municipalidad de Córdoba, lo defendió. Esa misma impresión recorre este expediente cuando quien defendió a Barrelier hasta horas antes del hallazgo del cuerpo fue el yerno y socio de Moreno, ahora concejal cordobés, el Dr. Jorge Sánchez del Bianco. Estos detalles siguen sosteniendo las hipótesis de que por acción u omisión, el imputado contó de ayuda que le permitió ganar tiempo mientras la familia de Agostina sufría la búsqueda.

En medio de la investigación y después de conocerse horrorosos detalles de la autopsia, las hipótesis del expediente ahora giran en conocer si Claudio Barrelier actuó solo. Aún cuando los especialistas sostienen que probablemente el femicidio no se podría haber evitado, sí hubiese prevenido gran parte de la angustia y sufrimiento de la familia durante casi una semana de búsqueda. Mientras tanto, la expectativa está puesta en saber si los investigadores podrán resolver el interrogante y descubrir si Barrelier obró en solitario a la hora de asesinar a la adolescente de 14 años, deshacerse del cuerpo o limpiar la escena.