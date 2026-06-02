Nubosidad y alerta por frío en CABA y el Conurbano: así será el martes 2 de junio

Nubosidad y frío en CABA y el Conurbano: así será el martes 2 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo de este 2 de junio en Buenos Aires y alrededores. Este martes, el cielo se encontrará mayormente nublado durante todo el día y la temperatura se ubicará entre los 10°C de mínima y los 15°C de máxima.

El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los siguientes días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los expertos, continuará la nubosidad y la temperatura volverá a descender:

Miércoles 3: habrá nubosidad parcial en el AMBA y la temperatura se encontrará entre los 12°C de mínima y los 17°C de máxima.

habrá nubosidad parcial en el AMBA y la temperatura se encontrará entre los Jueves 4: se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado y que la temperatura se eleve levente entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima.

se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado y que la temperatura se eleve levente entre los Viernes 5: continuará la nubosidad y se elevará un poco más la temperatura al ubicarse entre los 14°C de mínima y los 20°C de máxima.

Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comenzó el 1° de junio, porque empezó formalmente el periodo de los tres meses más fríos del año y el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años, pero si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsiticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.