FIFA llega a acuerdo de última hora con Zee para transmitir el Mundial en India

Ilustración fotográfica con el logo de Zee Entertainment.

​La FIFA llegó a un acuerdo con la empresa india Zee Entertainment para transmitir el Mundial de ‌2026 en el país, ‌poniendo fin a un enfrentamiento de varios meses sobre la disponibilidad del torneo en uno de los últimos grandes mercados en los que los derechos seguían sin venderse.

No se han revelado los términos financieros. La FIFA había solicitado inicialmente unos 100 millones de dólares por ​el paquete para ⁠India, que abarca los Mundiales de 2026 y 2030, ‌antes de rebajar su precio de venta ⁠a 60 millones de dólares, según ⁠informó anteriormente Reuters.

El acuerdo le da a Zee un punto de apoyo en el mercado de transmisiones deportivas indio, ⁠donde la empresa conjunta de Reliance y Disney, ​JioStar, posee derechos que van desde ‌el torneo de críquet de ‌la Indian Premier League hasta la Premier League inglesa.

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El ⁠acuerdo se produce apenas 10 días antes de que el torneo dé comienzo el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Las acciones de Zee ​subieron cerca ‌de un 7% en la sesión tras el anuncio.

JioStar, la empresa del multimillonario Mukesh Ambani, que retransmitió la Copa del Mundo de 2022 a través de su predecesora Viacom18, había ofrecido ⁠unos 20 millones de dólares por los derechos, pero la FIFA rechazó la oferta, según informó anteriormente Reuters.

Sony, que poseía los derechos de los torneos de 2014 y 2018, mantuvo conversaciones, pero no presentó ninguna oferta.

Viacom18 pagó unos 60 millones de dólares por los derechos del Mundial de 2022, ‌que se celebró en Qatar en zonas horarias mucho más favorables para el público indio. La mayoría de los partidos de este año se retransmitirán a altas horas de la noche en India debido a la diferencia horaria, algo ‌que frenó el interés de las cadenas y complicó los esfuerzos de venta de la FIFA.

El acuerdo abarca 39 eventos ‌de la FIFA ⁠a lo largo de ocho años hasta 2034, incluyendo también la Copa del Mundo ​Femenina de 2027, según un comunicado conjunto de la FIFA y Zee.

Con información de Reuters