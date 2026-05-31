Netanyahu ordena una incursión israelí más profunda en el Líbano

Humo en el sur del Líbano tras los ataques israelíes, visto desde Nabatieh

Por Steven Scheer y ​Nazih Osseiran

JERUSALÉN/BEIRUT, 31 mayo (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que había ordenado a las ‌tropas que avanzaran más hacia ‌el interior del Líbano en la lucha contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, a pesar del alto el fuego anunciado hace más de seis semanas.

Los combates en el Líbano han sido la ramificación más amplia de la guerra de Irán, y han provocado el desplazamiento de más de ​1,2 millones de libaneses ⁠a causa de los ataques israelíes y las órdenes ‌de evacuación desde el 2 de marzo, cuando ⁠Hezbolá comenzó a lanzar cohetes y ⁠drones contra Israel para respaldar a su aliado Irán.

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La incursión ha causado hasta ahora más de 3.370 muertos, según el Gobierno libanés. ⁠Israel dice que 24 de sus soldados y cuatro ​civiles han perdido la vida durante el ‌mismo periodo. Decenas de miles ‌de israelíes en el norte del país también han sido ⁠desplazados por los cohetes y drones de Hezbolá.

En la última ofensiva, las tropas israelíes se hicieron con el castillo de Beaufort, de 900 años de antigüedad, y una cresta estratégica ​en el ‌sur del Líbano, informó el ejército, un día después de uno de los días más intensos de fuego de Hezbolá hacia el norte de Israel desde el alto el fuego de abril, lo que provocó ⁠el cierre de colegios y restricciones.

"He dado instrucciones al ejército para que amplíe su maniobra terrestre en el Líbano", dijo Netanyahu en un comunicado.

Las tropas israelíes y Hezbolá han seguido intercambiando fuego desde el alto el fuego de mediados de abril, y Hezbolá ha recurrido al uso de drones kamikaze baratos y fáciles de montar, ‌difíciles de interceptar para las defensas aéreas y que han causado la muerte de varios soldados israelíes en el sur del Líbano.

El ejército israelí ya controlaba el territorio hasta el río Litani en el Líbano, pero las tropas avanzan ahora hacia el río ‌Zaharani, a unos 10 kilómetros al norte.

Netanyahu dijo que su objetivo es "profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el ‌control de Hezbolá".

Naftali ⁠Bennett, uno de los principales rivales de Netanyahu en las próximas elecciones, dijo que aboga por ​una actuación más contundente en el Líbano, incluyendo ataques contra los suburbios de Beirut.

Con información de Reuters