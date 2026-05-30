El general Francis Donovan visitó Guantánamo y se reunió con mandos militares cubanos

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, se reunió este viernes con un grupo de líderes militares cubanos en la base de Guantánamo. Según reportaron fuentes oficiales, se trató de un "breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" en medio de la escalada de tensiones entre Washington y La Habana.

Tras la intervención militar estadounidense contra Venezuela, que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el presidente Donald Trump afirmó que el gobierno de Cuba "es el próximo" en su agenda política regional. En los meses siguientes, su administración impuso un bloqueo petrolero a Cuba, mantuvo buques de guerra en el mar Caribe y acusó al expresidente cubano Raúl Castro de cargos federales.

Tras algunas visitas de jerarcas de inteligencia a la isla, este viernes el general Francis Donovan, máximo exponente militar estadounidense para Sudamérica, se reunió con el teniente general Roberto Legrá Sotolongo y otros oficiales militares cubanos. El encuentro se hizo en la base militar de Guantánamo y no hubo declaraciones de los dos jefes militares tras la reunión. Solamente hubo un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, en el que señalaron que ambas partes consideraron "positiva" la reunión, ya que abordó cuestiones de seguridad a lo largo del perímetro que separa el enclave militar, y acordaron mantener la comunicación entre los dos mandos militares.

Además de la reunión, Donovan también evaluó la seguridad de la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo y conversó con los funcionarios norteamericanos de la base sobre la "seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa", según informó la cuenta oficial del Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

Guantánamo, base del poder estadounidense en el Caribe

Estados Unidos mantiene desde hace décadas la base, pese a las fricciones con los líderes socialistas de Cuba, a quienes Trump quiere destituir del poder. El ejército estadounidense cuenta además con un puñado de buques de la Armada instalados en el Caribe, incluyendo al menos un buque de asalto anfibio, aunque se trataría de una fuerza mucho menor que la que estaba presente en el momento de la incursión contra Maduro.

El Pentágono, en paralelo, anunció este viernes el relevo de tropas estadounidenses en la región con el despliegue de una nueva unidad integrada por 1.300 marineros e infantes de marina. El contingente reemplazará a la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, que había sido enviada el verano pasado como parte de la presencia militar de Estados Unidos en la zona.

La visita de Donovan se suma a la seguidilla de encuentros con las autoridades cubanas que mantuvieron altos funcionarios de la administración de Donald Trump en las últimas semanas, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Sin embargo, Washington consideró insuficientos los resultados de esos contactos y decidió avanzar con nuevas sanciones contra La Habana.