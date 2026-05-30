De qué se trata “Pared con pared”, la comedia romántica española que triunfa en Netflix

La película española de comedia romántica estrenada en Netflix en 2024 Pared con pared logró rápidamente ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma en varios países de habla hispana gracias a una historia centrada en la convivencia, los conflictos vecinales y las relaciones inesperadas.

Dirigida por Patricia Font y protagonizada por la cantante Aitana junto al actor Fernando Guallar, se trata de una remake de la comedia francesa Tras la pared (Un peu, beaucoup, aveuglément) de 2015, ganadora del Premio del Público en el festival francés COLCOA de Los Ángeles y a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Cabourg 2015.

De qué trata “Pared con pared”, la remake española furor en Netflix

La trama sigue a Valentina, una joven pianista que se muda a un nuevo departamento para enfocarse en una importante audición musical. Del otro lado de la pared vive David, un diseñador de videojuegos que necesita silencio absoluto para trabajar y desarrollar sus proyectos.

El principal conflicto aparece porque ambos tienen estilos de vida completamente opuestos: mientras Valentina practica piano constantemente, David se irrita por los ruidos que atraviesan la delgada pared que separa los departamentos. Con el paso del tiempo, las discusiones y diferencias comienzan a transformarse en un vínculo más cercano.

La película combina elementos clásicos de las comedias románticas, como los personajes opuestos y las situaciones cotidianas, con escenas centradas en la convivencia urbana y la falta de privacidad en edificios modernos.

Uno de los principales atractivos de Pared con pared fue el debut cinematográfico de Aitana en un papel protagónico. La artista española, reconocida por su carrera musical tras su paso por Operación Triunfo, interpreta a la protagonista. El elenco también incluye a Natalia Rodríguez, Paco Tous y Miguel Ángel Muñoz.

Ficha técnica de “Pared con pared”