Hamas dice que el plan de Netanyahu para ampliar su control en Gaza es una peligrosa escalada

Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una casa en la ciudad de Gaza.

Por Dawoud Abu Alkas , ​Haseeb Alwazeer y Nidal al-Mughrabi

GAZA/EL CAIRO, 29 mayo (Reuters) - Hamas dijo el viernes que la afirmación del primer ministro ‌israelí, Benjamin Netanyahu, de que ‌su país ampliaría su zona de control en Gaza constituía una peligrosa escalada, mientras que los residentes del territorio palestino también expresaron su preocupación por el plan.

En virtud de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre, el ejército israelí debía mantener el control del 53% de ​Gaza, pero Netanyahu dijo ⁠el viernes que ampliaría esa zona hasta un 70% ‌inicial, sin dar detalles ni un calendario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El grupo ⁠militante palestino, que desencadenó dos ⁠años de guerra devastadora en Gaza con su ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, calificó sus comentarios como ⁠un plan de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de ​palestinos.

"Cualquier intento de imponer una nueva realidad ‌de ocupación en Gaza es ‌nulo e ilegítimo", afirmó Ismail al-Thawabta, jefe de la ⁠oficina de prensa del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, y añadió que la declaración de Netanyahu "supone una peligrosa escalada".

A más de ocho meses del alto el fuego, y ​con la ‌atención mundial puesta en la guerra en Irán, el conflicto subyacente en Gaza sigue sin resolverse, con continuos ataques israelíes, escasa ayuda que llega a la población civil y el riesgo de nuevos episodios ⁠de violencia a gran escala.

Israel ya ha ampliado su zona de control en Gaza del 53% que se encontraba detrás de una "línea amarilla" trazada en el acuerdo de alto el fuego hasta alrededor del 64%, con una zona que ha designado como restringida en los mapas compartidos con los grupos de ayuda.

Israel y ‌Hamás se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar la tregua. Los ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de más de 900 palestinos desde el inicio de la tregua, mientras que los ataques de militantes palestinos han causado ‌la muerte de cuatro soldados israelíes.

El ejército israelí y la oficina del primer ministro no respondieron de inmediato a una solicitud de ‌Reuters para obtener ⁠más información y comentarios sobre la declaración de Netanyahu.

Con información de Reuters