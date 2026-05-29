Se lleva adelante el Primer Congreso del Trabajo bonaerense: “Necesitamos planificar en términos federales”

El Primer Congreso Bonaerense del Trabajo se lleva adelante en Mar del Plata y cuenta con la participación de referentes gremiales y de pymes de varias provincias de la Argentina. En ese espacio, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, habló con El Destape y contó que, debido a la fuerte crisis que vive el sector en todas las provincias, es necesario “planificar en términos federales”.

“Colmamos las expectativas por la convocatorio y porque vinieron compañeros y compañeras de distintos sectores, como el sector académico, la ruralidad, e industrial de las provincias y a eso le damos mucho valor y mucha importancia”, explicó el ministro. En ese sentido, contó que “participó el Ministerio de Trabajo de Misiones” que “no escapa a lo que está pasando la provincia de Buenos Aires con el cierre y los despedidos”.

También estuvieron representantes de Tierra del Fuego, que “planteaban lo mismo con el tema de los despidos y cierres de fábrica. Es decir, hay una crisis tremenda respecto a la industria, a los puestos de trabajo y a las importaciones”, según destacó. Correa indicó que en varios de los stands del Congreso, “los sectores productivos no plantearon la modernización laboral”, sino que lo que se planteó fue “el tema de las importaciones, la disminución de consumo interno, el no poder competir, y el incremento de los costos, cuestiones que nada tiene que ver con lo que plantea el gobierno nacional”.

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Es por ello que el ministro sostuvo que “mientras nosotros decimos que gobernar es crear trabajo, el gobierno nacional destruye trabajo. Es un debate muy duro y va todo en el mismo sentido”. En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que en Argentina “estamos viviendo, entre otras cosas, una crisis de empleo”. “Es una crisis ocupacional que no solo se expresa en algún aumento de la tasa de desempleo, sino en muchísima pérdida de puestos de empleo de calidad, en la mortandad de pymes y en la pérdida de empleo registrado formal”, sumó.

El funcionario recordó que “desde que llegó Milei se fundieron 25 mil empresas”, y además contó: “Tenemos un millón de trabajadores y trabajadoras de plataforma sin derechos, y eso es una crisis”.

El Primer Congreso Bonaerense del Trabajo comenzó el jueves 28 y culmina este viernes en Mar del Plata. El encuentro es un espacio de diálogo social y articulación entre el gobierno provincial, los municipios, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, el sector cooperativo, el ámbito académico y otros actores del mundo laboral.