Los Nocheros se corrieron un rato del folklore y homenajearon a Gardel: que clásico del tango cantaron

Los Nocheros interpretaron un clásico de Carlos Gardel.

Los Nocheros sorprendieron a sus seguidores en las redes sociales al salirse del folklore para interpretar a capela un fragmento de El día que me quieras, el clásico tango de Carlos Gardel. La agrupación salteña eligió este clásico del cancionero para abrir un emotivo mensaje audiovisual, tendiendo un puente musical inesperado entre el folklore y el tango como antesala de un anuncio especial para su público.

El posteo fue el canal elegido por los músicos para expresar su gratitud tras haber sido reconocidos en la reciente ceremonia de los Premios Gardel. Al pie del video, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel contaron cómo se sienten respecto del galardón recibido por su trayectoria.

"Hay reconocimientos que emocionan. Y hay historias que se construyen con la gente. Gracias por convertir nuestras canciones en parte de sus vidas y por este nuevo abrazo en los Gardel", manifestaron los integrantes de la banda en el texto que acompañó las imágenes, reflejando el impacto emocional que significó esta nueva estatuilla en su carrera.

Hacia el final del mensaje, Los Nocheros dejaron en claro que la mejor manera de retribuir el cariño y el apoyo constante de sus fanáticos es a través de la música en vivo. "Ahora queremos devolverles todo eso de la manera que sabemos: cantando con ustedes", concluyeron y anticiparon futuros reencuentros festivaleros y celebrando el premio de la mano de quienes transformaron sus temas en parte de su vida cotidiana.

Como cierre de su mensaje, los salteños contaron que próximamente comenzarán sus festejos por sus 40 años de carrera y así llenaron de expectativas a quienes los siguen en las redes.

Furor por la Gran Peña de Los Nocheros

Los Nocheros consolidaron su vigencia en la escena del folklore nacional con la realización de la Gran Peña, un encuentro musical con localidades agotadas que tuvo lugar este fin de semana en la ciudad de Salta. El conjunto salteño celebró sus cuatro décadas de trayectoria profesional en su provincia natal a través de una jornada que combinó su repertorio tradicional con diversas expresiones de danza.

La celebración en el norte argentino funcionó además como un espacio de cruce con otras referencias de la música popular actual. El grupo anfitrión compartió el escenario y la grilla del evento con formaciones y artistas invitados de la región, entre los que destacaron las participaciones en vivo de Ahyre, Los Tekis, Sonellas y Los 4 de Salta.