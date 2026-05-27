Gran hallazgo: el Impenetrable registró dos nuevos yaguaretés y refuerza la recuperación de la especie en el norte argentino

La aparición de dos nuevos yaguaretés silvestres en el Parque Nacional El Impenetrable marcó un nuevo avance en las estrategias de conservación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de Argentina. Especialistas y organizaciones ambientales destacaron que la presencia de estos ejemplares representa un paso importante para recuperar la población del mayor felino de América en la región chaqueña.

Uno de los machos pudo ser capturado de manera segura y equipado con un collar satelital, una herramienta que permitirá seguir sus movimientos y estudiar cómo utiliza el territorio dentro del parque nacional. Desde la Fundación Rewilding Argentina explicaron que este sistema de monitoreo facilita el diseño de estrategias de protección y mejora las posibilidades de consolidar una población estable en libertad.

La reaparición de yaguaretés en El Impenetrable ocurre además en un contexto donde la especie estuvo al borde de desaparecer en el Gran Chaco argentino. Durante años, los registros se limitaban a huellas aisladas, imágenes esporádicas o relatos de pobladores, sin posibilidades concretas de seguimiento de los animales.

En paralelo, el proyecto de conservación impulsado en la región incluye la liberación de hembras dentro del área protegida para favorecer encuentros y reproducción natural. Los primeros resultados comenzaron a observarse durante 2025, cuando se registró el nacimiento de dos cachorros de yaguareté en libertad por primera vez en más de 35 años en la región chaqueña.

Monitoreo, comunidades y restauración ambiental

El trabajo de conservación también involucra a las comunidades locales y a instituciones educativas de la zona. En la localidad chaqueña de Miraflores, alumnos de escuelas participaron en la elección del nombre del ejemplar monitoreado, que finalmente fue bautizado como “No’huet”, una palabra en idioma Qom que significa “Rey de los animales”.

Desde la Fundación Rewilding Argentina remarcaron que el monitoreo satelital permite comprender cómo los machos se adaptan al territorio y aumenta las probabilidades de que permanezcan dentro del parque. El objetivo final es consolidar una población reproductiva capaz de sostenerse de manera natural en el tiempo.

La recuperación del yaguareté también tiene impacto sobre el ecosistema del monte chaqueño. Como depredador tope, la especie cumple un rol clave en el equilibrio ambiental, ya que regula poblaciones de otras especies y favorece la restauración de procesos naturales dentro del bosque nativo.

El desafío de recuperar una especie en peligro

Actualmente, especialistas estiman que quedan menos de veinte yaguaretés en toda la región del Gran Chaco argentino, una población afectada principalmente por la deforestación y la caza ilegal. Frente a ese escenario, proyectos de restauración ecológica como el desarrollado en El Impenetrable buscan revertir décadas de retroceso de la especie en el país.

Uno de los antecedentes más importantes de este tipo de iniciativas se encuentra en los Esteros del Iberá, donde los programas de reintroducción permitieron recuperar una población de alrededor de cincuenta yaguaretés en libertad tras más de setenta años de ausencia.

Especialistas en conservación consideran que el modelo implementado en Argentina se transformó en una referencia internacional en materia de restauración ambiental y recuperación de fauna silvestre. La combinación entre monitoreo científico, protección territorial y participación comunitaria aparece hoy como una de las principales herramientas para garantizar la supervivencia del yaguareté en los ecosistemas del norte argentino.