Quiénes cobran el bono de ANSES de $650.000 en junio 2026

Quiénes cobran aumento ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante junio un grupo particular de beneficiarios podrá acceder a un ingreso total superior a los $650.000. El monto surge de la combinación de distintas prestaciones sociales y pagos extraordinarios que comenzarán a actualizarse con el incremento del 2,6% aplicado tras el último dato de inflación informado por el INDEC.

La suma más alta estará destinada a familias que cobren simultáneamente la Asignación Universal por Hijo (AUH), hayan presentado correctamente la Libreta AUH y además accedan a la Asignación por Adopción, una de las prestaciones de pago único que entrega el organismo previsional.

Qué beneficiarios ANSES pueden cobrar más de $650.000

El ingreso más elevado corresponde a quienes reciban la Asignación por Adopción, cuyo valor aumentará desde junio de 2026. Con la actualización aplicada por ANSES, el beneficio pasará de $492.366 a $505.070.

A ese monto se le suma el valor mensual actualizado de la AUH. Desde junio, la asignación alcanzará los $144.960 brutos por hijo menor de edad. Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% todos los meses y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH.

De esta manera:

AUH neta mensual: $115.968

Retención liberada tras presentar Libreta AUH: $28.992

Total AUH completa: $144.960

Si a esa cifra se le agrega la Asignación por Adopción de $505.070, el ingreso conjunto asciende a $650.030 durante junio de 2026.

Quiénes cobran bono ANSES en junio

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

ANSES informó que el beneficio por adopción alcanza a distintos grupos incluidos dentro del sistema de asignaciones familiares y prestaciones sociales.

Entre quienes pueden solicitarlo aparecen:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares de la Prestación por Desempleo

Jubilados y pensionados del SIPA

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez

Titulares de AUH

Beneficiarias de Asignación por Embarazo

El organismo recordó que para acceder al beneficio es obligatorio cumplir con los requisitos establecidos y mantener actualizados todos los datos personales y familiares dentro del sistema de ANSES.

ANSES: cómo hacer el trámite para cobrar la asignación

La gestión de la Asignación por Adopción puede realizarse tanto de manera presencial como digital.

Quienes opten por la atención en oficinas deberán:

Reunir la documentación requerida

Solicitar un turno desde la web oficial de ANSES

Presentarse en la oficina asignada

Completar el seguimiento del expediente hasta la aprobación final

ANSES señaló que también es posible iniciar parte del trámite desde la plataforma Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aumento del bono ANSES en junio

Libreta AUH: por qué es clave para cobrar el monto completo

La Libreta AUH es el documento obligatorio que permite acceder al 20% retenido de la asignación durante el año anterior. Allí se certifican:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Asistencia escolar

El trámite puede realizarse desde Mi ANSES o mediante la aplicación oficial del organismo.

Para completar el trámite de Mi ANSES, el titular debe:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social Ir a la sección “Hijos” Seleccionar “Libreta AUH” Verificar si falta información Descargar el formulario Certificarlo en escuela o centro de salud Volver a cargarlo en la plataforma

ANSES aclaró que también se puede presentar la libreta de forma presencial en oficinas habilitadas y sin turno previo.

El incremento de junio impactará sobre varias prestaciones sociales y asignaciones familiares administradas por ANSES. La actualización responde al esquema de movilidad mensual vinculado a la inflación y se aplicará tanto sobre la AUH como sobre otras ayudas económicas. Con la nueva suba, distintas familias podrán superar ampliamente los $600.000 mensuales al combinar prestaciones compatibles, adicionales retenidos y asignaciones de pago único.