Biden demanda al Departamento de Justicia para impedir publicación del audio de una entrevista

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la Torre de la Libertad en Miami, Florida, EEUU,

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden presentó el martes una demanda contra el Departamento de Justicia ‌con el fin de impedir ‌la divulgación de grabaciones de audio y transcripciones de conversaciones privadas mantenidas con su biógrafo en 2016 y 2017.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Washington D.C., se produce antes de la publicación prevista por el departamento para el 15 de junio de dichos materiales ante el Comité Judicial de ​la Cámara de ⁠Representantes y la institución conservadora Heritage Foundation.

La fundación solicitó dichos ‌materiales después de que fueran utilizados como parte ⁠de la investigación de 2023 del ⁠entonces fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte del exmandatario demócrata. Hur declinó a presentar cargos penales.

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El ⁠departamento se opuso a la solicitud de la Heritage ​Foundation de 2024 de que los documentos ‌quedaran exentos de la Ley de ‌Libertad de Información hasta que el presidente Donald Trump ⁠asumió el cargo, según alega la demanda.

Trump anunció que haría públicos los documentos en respuesta a la solicitud del comité, que, según la demanda, solo tiene por objeto eludir la ​ley federal ‌que prohíbe su divulgación. La demanda solicita a la corte que declare la solicitud del comité como pretextual e inválida, y que prohíba de forma permanente la divulgación de los documentos al comité.

Un portavoz del Departamento ⁠de Justicia afirmó que, durante la administración Biden, se intentaron ocultar grabaciones que demostraban un deterioro de las capacidades cognitivas de Biden ya en 2016.

"Lucharemos para garantizar que el pueblo estadounidense pueda escuchar estas grabaciones y sacar sus propias conclusiones sobre la agudeza mental del expresidente antes de que se presentara a la presidencia", dijo ‌el portavoz.

TJ Ducklo, portavoz de Biden, declaró en un comunicado que el expresidente cooperó con la investigación de Hur y facilitó las cintas con la condición de que no se hicieran públicas.

"El propio Departamento de Justicia ha dicho que estas grabaciones no sirven al ‌interés público", afirmó Ducklo. "Lo que está sucediendo ahora no tiene que ver con la transparencia. Tiene que ver con la política".

Las grabaciones, ‌realizadas en la ⁠casa de Biden, formaban parte del proceso de redacción de sus memorias de 2017, "Promise Me, Dad: A ​Year of Hope, Hardship, and Purpose", que detallaban la decisión de Biden de postularse a la presidencia mientras su hijo mayor, Beau, luchaba contra un cáncer cerebral.

(Editado en español por Carlos Serrano)