Tras la imposición salarial de Sadir, maestros de Jujuy seguirán en las calles y adhieren al paro nacional

Luego de que el ministro de Educación de Jujuy, Normando Álvarez García, afirmara que las negociaciones salariales con los gremios "ya están cerradas", trabajadores agrupados dentro del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) respondieron que seguirán en las calles hasta que se revierta la imposición del gobierno de Carlos Sadir.

El delegado de CEDEMS en Palpalá, David Pizarro, expuso que el malestar se porfundiza por el 2% ofrecido por la administración provincial y calificó dicha oferta como "insignificante". En medio de la crisis que azota a la provincia del norte, la última propuesta paritaria buscaba llevar el sueldo inicial a los $925 mil en mayo y a $945 mil en junio. Si bien los trabajadores de la educación señalaron que el blanqueo de algunos ítems se acercaba a ciertas expectativas, reafirmaron que esto no es suficiente para hacerle frente al costo de vida.

Tras la decisión de Sadir de cortar las negociaciones, el resultado de la asamblea docente fue unánime: los maestros exigieron una medida de fuerza contundente y decidieron adherirse al paro nacional de este miércoles 27 de mayo.

El Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP), integrado por docentes autoconvocados y sindicatos de base de distintas provincias, convocó a una nueva medida de fuerza bajo la consigna "Ni un docente pobre en la Argentina" y contra "las políticas de ajuste y desfinanciamiento" del presidente Javier Milei.

Pizarro espera un paro "contundente" con acompañamiento de organizaciones sociales y otros gremios estatales. En diálogo con Jujuy al Momento, advirtió que la situación crítica no es solo en el marco salarial: señaló que las escuelas técnicas están "sufriendo mucho" por la falta de recursos, lo que afecta directamente la calidad de enseñanza de los futuros profesionales. Además, confirmó que hay docentes en el Ramal y otras zonas que no pueden tomar sus cargos o, peor aún, no están cobrando por trabas administrativas.

La semana pasada, desde Cedems acordaron promover el congelamiento de las tarifas de servicios y del transporte público, y expresaron su “repudio a la ostentación del diputado nacional de La Libertad Avanza Manuel Quintar, que fue al Congreso con un auto Cybertruck Tesla, valuado en 300.000 dólares.

Tras el ajuste de Sadir al transporte urbano, un jujeño podría gastar hasta $204 mil por mes

Con el nuevo ajuste del 4,82% al boleto del transporte urbano de pasajeros que comenzó a regir desde el jueves 21 de mayo, una persona podría llegar a gastar más de 204 mil pesos mensuales en viajes en colectivo, según el tramo que utilice diariamente. Con la tarifa mínima vigente dentro de San Salvador de Jujuy, fijada en $1.333,86, una persona necesitaría destinar alrededor de $128.050,56 mensuales solamente para trasladarse en colectivo.

El cálculo que realizó el medio Jujuy al Día toma como referencia a un usuario que utiliza el transporte público para cumplir una jornada laboral dividida, realizando cuatro viajes diarios de lunes a viernes, lo que representa 20 boletos semanales y un total estimado de 88 pasajes al mes.

De esta manera, el impacto de la suba no solo repercute en trabajadores que dependen diariamente del transporte público, sino también en familias donde dos o más integrantes utilizan colectivos para asistir a sus empleos, estudiar o realizar distintas actividades, multiplicando significativamente el gasto mensual destinado a movilidad.

En el caso de quienes utilizan los recorridos más extensos, como el tramo entre San Salvador de Jujuy y León, cuyo boleto cuesta $2.133,93, el gasto mensual asciende a $204.857,28. A eso se suma una eventual media jornada laboral los sábados, con dos viajes adicionales por semana, alcanzando así un promedio mensual de 96 boletos.

Este ajuste tarifario se da en un contexto de crisis en el sistema. El mes pasado, la Cámara de Transporte de Jujuy emitió un comunicado donde alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo.