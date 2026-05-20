Sadir cierra paritarias e impone un pobre aumento salarial para los trabajadores: "Están cerradas"

El gobierno de Carlos Sadir aplica un modelo de ajuste similar al del presidente Javier Milei y planchó las paritarias. Pocos días después de que se reabrieran las negociaciones, el ministro de Gobierno de Jujuy, Normando Álvarez García, afirmó que las negociaciones salariales con los gremios "ya están cerradas". Pese al rechazo de diversos gremios, el Ejecutivo provincial confirmó que el aumento salarial será del 3%.

Durante un encuentro de Oficinas de Empleo de la provincia realizado este martes, Álvarez García admitió que "nunca alcanza" la suba salarial debido a la situación económica actual, aunque justificó el irrisorio incremento al señalar que los ofrecimientos son en base a las posibilidades de los recursos con que cuenta la provincia.

En un intento de evitar medidas de fuerza de gremios y trabajadores, el ministro sostuvo que en junio volverán a sentarse las partes en una nueva mesa de negociación, además que el próximo mes también se liquidará la primera cuota del salario anual complementario. Además, indicó que el aguinaldo se cobrará a mediados de junio.

En medio de la crisis que azota a la provincia del norte, los profesores rechazaron la última propuesta paritaria que buscaba llevar el sueldo inicial a los $925 mil en mayo y a $945 mil en junio. Si bien señalaron que el blanqueo de algunos ítems se acerca a ciertas expectativas, señalaron que esto es insuficiente para hacerle frente al costo de vida.

La negativa de los maestros se suma a la de estatales y municipales: todos los gremios exigen al Ejecutivo que el piso salarial se equipare al costo de la Canasta Básica Total -CBT, que en abril ya había ascendido a 1.469.768 pesos. Si bien el detonante es la cuestión salarial, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) también apuntó a otros temas que siguen sin resolverse, por lo que solicitaron al Ministerio de Educación que acelere “la gestión de los certificados de capacitación que ellos mismos generan”, celeridad administrativa, respeto a la normativa y el "avance en los procedimientos establecidos”;

Los representantes del Cedems se declararon en "estado de asamblea permanente". En tanto, elevaron el reclamo para que el Poder Ejecutivo provincial informe el estado y el uso de los recursos provinciales, en medio del escándalo por la ostentación del diputado nacional de La Libertad Avanza Manuel Quintar, que fue al Congreso con un auto Cybertruck Tesla, valuado en 300.000 dólares.

Después de votarle todo a Milei, el gobierno de Sadir ahora asegura que "Jujuy no existe para Nación"

Mientras los legisladores que responden al gobernador Sadir aportan votos clave para la agenda de Javier Milei en el Congreso de la Nación, el territorio jujeño enfrenta una crisis fiscal severa por la caída de los fondos coparticipables. El secretario de Comunicación del Gobierno provincial, Alberto Siufi, señaló que “Jujuy no existe para Nación”.

Durante los primeros dos años de gestión libertaria, el mandatario jujeño se pronunció en favor y apoyó las medidas económicas aplicadas por el Presidente. Sin embargo, ahora su gabinete se queja de los nuevos recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno nacional. La motosierra de Milei ataca los sistemas provinciales, insumos y tecnología, lucha contra enfermedades crónicas, salud sexual, el Programa Remediar, vacunas, PAMI y salud mental. Como respuesta, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud marcharán y reclamarán por el desfinanciamiento.

Siufi explicó que, mientras otras provincias recibieron fondos adicionales provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Jujuy quedó excluida. “En abril se recaudaron más de 86 mil millones de pesos en ATN y solamente se distribuyeron 47 mil millones. El resto se lo quedó Nación”, señaló en una conferencia de prensa.

En tanto, el funcionario cuestionó la reducción de partidas destinadas a programas sanitarios y prevención de enfermedades. “Se recortaron fondos para dengue, hantavirus, enfermedades transmisibles y acceso a medicamentos”, indicó. A su vez, sostuvo que la situación se vuelve aún más preocupante en provincias del norte argentino, donde los sistemas sanitarios y educativos dependen en gran parte del acompañamiento financiero nacional. “Estamos hablando de áreas muy sensibles que afectan directamente a la población”, dijo.